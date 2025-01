Siena: Un festival culturale per i 25 anni di Qualivita

#qualivita2025

A Siena numerose personalità di spicco dei settori della cultura e della scienza

Un festival culturale dedicato alla città e un forum con il Commissario europeo per i 25 anni di Qualivita

Siena, 24 gennaio 2025 – Alla presenza del Sindaco Nicoletta Fabio, del Presidente delle Provincia Agnese Carletti e delle autorità cittadine è stato annunciato il programma ufficiale degli eventi per i 25 anni della Fondazione Qualivita. Il 2025 segna infatti un importante traguardo per Qualivita nel suo lungo impegno a favore della promozione e tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli DOP e IGP, veri e propri simboli dell’eccellenza della tradizione italiana ed europea.

Le origini di un viaggio lungo 25 anni

Nata a Siena, la Fondazione Qualivita ha preso forma grazie alla collaborazione tra il Comune di Siena, la Provincia di Siena e la Camera di Commercio di Siena, con il supporto della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Regione Toscana e del Ministero dell’Agricoltura. Tra i momenti fondativi spiccano le manifestazioni europee del 2000 e 2002, che hanno celebrato i prodotti DOP e IGP con mostre, seminari e conferenze. Questi eventi hanno segnato l’avvio di un percorso che ha portato alla nascita ufficiale della Fondazione nel 2003.

Un programma di eventi tra cultura e territorio

Le celebrazioni per il 25° anniversario prenderanno il via proprio da Siena con un festival culturale organizzato in collaborazione con il prestigioso Istituto dell’Enciclopedia Italiana – Treccani, partner storico della Fondazione. Il Qualivita Festival, intitolato Il gusto della cultura e la cultura del gusto, offrirà una serie di talk ad ingresso libero con personalità di spicco dei settori della cultura e della scienza, che si articoleranno da febbraio a maggio 2025 nei luoghi simbolo della città come il Complesso del Santa Maria della Scala, il Teatro dei Rozzi e il Teatro dei Rinnovati e avrà il patrocinio di Ministero dell’agricoltura, Comune e Provincia di Siena, Università di Siena e Camera di Commercio Arezzo-Siena.

L’evento inaugurale, previsto per il 7 febbraio, avrà come protagonista il filosofo Umberto Galimberti. Nelle settimane successive, prenderanno la parola l’economista Stefano Bartolini, il giornalista Patrizio Roversi, lo storico Duccio Balestracci, lo chef visionario Massimo Bottura, il ministro Francesco Lollobrigida, il manager Luigi Lovaglio e il direttore delle Treccani, Massimo Bray. La serie di incontri si concluderà il 13 maggio con l’intervento dello psicoanalista Massimo Recalcati.

Un forum per guardare al futuro

Tra le iniziative di punta delle celebrazioni, è previsto il VII Forum europeo sulla qualità alimentare che si terrà a Siena a dicembre 2025, con la partecipazione del Commissario europeo all’agricoltura Hansen e dei rappresentanti delle principali istituzioni del settore agroalimentare europee e nazionali Il forum sarà un momento di confronto sulle sfide future delle Indicazioni Geografiche, con particolare attenzione alla sostenibilità, all’innovazione e al ruolo delle certificazioni di qualità nei mercati globali.

Le informazioni e il programma completo del Qualivita Festival sono disponibili al link https://www.qualivita.it/qualivita-festival/.

DICHIARAZIONI

Cesare Mazzetti – Presidente della Fondazione Qualivita

“Le celebrazioni per i 25 anni della Fondazione Qualivita rappresentano un tributo non solo al successo di un progetto che ha contribuito a rendere le Indicazioni Geografiche italiane un modello di eccellenza a livello internazionale, ma anche alla comunità e alle istituzioni che hanno sostenuto la sua crescita. Un ringraziamento speciale va agli attuali soci fondatori – CSQA, Origin Italia, Poligrafico dello Stato e RINA – e al mondo dei Consorzi di Tutela, che da sempre supportano con dedizione le attività della Fondazione.”

Paolo De Castro – Presidente Comitato Scientifico Fondazione Qualivita

“Nei suoi 25 anni di attività, Qualivita ha costantemente sostenuto la politica UE per la qualità agroalimentare, affermandosi come un punto di riferimento per il settore. Durante i miei ruoli istituzionali europei e nazionali, ho sempre guardato alla Fondazione come un grande promotore delle politiche a sostegno della qualità, riconoscendola come uno strumento unico e indispensabile per promuovere la crescita e l’evoluzione del settore agroalimentare di qualità e dei suoi territori. Grazie al suo impegno, la Fondazione ha supportato in particolare il settore delle IG nell’affrontare le grandi sfide internazionali, contribuendo in modo concreto al suo sviluppo e alla sua affermazione nel mondo”.

Cesare Baldrighi– Presidente di Origin Italia

“Nata da una visione illuminata di pochi, in un periodo in cui le Indicazioni Geografiche erano pressoché sconosciute, Fondazione Qualivita ha seguito passo dopo passo la crescita di questo settore, supportando gli oltre 300 Consorzi di Tutela con ricerche, studi e una costante opera formativa e divulgativa. Oggi la DOP-Economy – un’altra espressione che deve a Qualivita la propria nascita – rappresenta per alcuni Paesi, con l’Italia in testa, una parte importante e irrinunciabile del bilancio economico agroalimentare, con ripercussioni positive su altri settori quali il turismo e l’ambiente.”