Giorno della Memoria. Ottant’anni dopo Auschwitz l’Emilia-Romagna unita nel ricordo delle vittime della Shoah. De Pascale: “L’orrore di quegli anni, sempre vivo nelle nostre coscienze, ci guidi ogni giorno nella costruzione della pace e nella ricerca di un dialogo costante con il prossimo”

Il presidente, lunedì 27 gennaio, sarà alla Sinagoga di Bologna. Gli appuntamenti cui partecipano la sottosegretaria Rontini e gli assessori della Giunta regionale. Tutte le iniziative da Rimini a Piacenza

Bologna – Decine e decine di iniziative organizzate da Rimini a Piacenza per ricordare le vittime della Shoah e delle persecuzioni razziali. A 80 anni dall’apertura dei cancelli di Auschwitz l’Emilia-Romagna si unisce nel Giorno della Memoria.

Lunedì 27 gennaio il presidente della Regione, Michele de Pascale, sarà alle ore 12,15 alla Sinagoga di Bologna per la deposizione di una corona sulla lapide in ricordo dei deportati ebrei.

“Oggi più che mai dobbiamo vigilare affinché il ricordo delle atrocità commesse qui in Europa, nelle nostre città, rimanga vivo nonostante il trascorrere del tempo- ha detto de Pascale-. L’orrore di quegli anni, la Shoah con la ‘soluzione finale’ messa a punto dal nazismo con la complicità del fascismo, di cui nella nostra Emilia-Romagna il campo di concentramento di Fossoli, vicino a Carpi, custodisce intatta la memoria, è sempre vivo nelle nostre coscienze. Così come le persecuzioni inflitte a migliaia di persone per ragioni etniche, politiche e di genere. Un abisso su cui dobbiamo affacciarci per non perdere la nostra umanità e che deve guidarci ogni giorno nelle nostre azioni, nella costruzione della pace e, ancora prima, nella ricerca di un dialogo costante e rispettoso nei confronti dell’altro, senza pregiudizi. Valori che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni, a chi verrà dopo di noi, soprattutto in questi giorni difficili segnati da risorgenti tensioni e intolleranze, mentre non si attenuano le preoccupazioni per il conflitto in Medio Oriente”.

Il presidente della Regione sarà anche il 4 febbraio a Bologna (Biblioteca Salaborsa ore 18) per la presentazione del libro “La nuova guerra contro le democrazie” di Maurizio Molinari che ne parlerà con Angelo Panebianco e Stefano Folli. Interverrà Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica di Bologna.

La Giunta nei territori e gli altri appuntamenti

Sono diversi gli appuntamenti che vedranno, lunedì 27 gennaio, impegnati sul territorio regionale la sottosegretaria alla Presidenza e gli assessori della Giunta,

Alle ore 10 Manuela Rontini, sottosegretaria alla Presidenza con delega alla Protezione civile, parteciperà presso il Tempietto della Memoria sul Lungofiume Amalia Fleischer, a Faenza (Ra) alla celebrazione ufficiale per il Giorno della Memoria. Prevista la deposizione della corona a ricordo delle vittime e l’esecuzione del silenzio, alla presenza delle autorità cittadine. A seguire, le orazioni ufficiali verranno svolte presso il Monastero Santa Chiara, dove è presente la pietra di inciampo dedicata ad Amalia Fleischer.

Alle ore 10,30 Gessica Allegni, assessora alla Cultura, parteciperà con il prefetto, Rinaldo Argentieri, a Forlì (Aula Magna dell’Istituto tecnico tecnologico G. Marconi) alla cerimonia di consegna della medaglia d’onore del Presidente della Repubblica alla memoria di Guglielmo Ricci di Bertinoro, militare durante la Seconda Guerra mondiale, deportato e internato in un lager nazista.

Alle ore 12,45 sarà a Bologna alla cerimonia di deposizione delle corone commemorative in Piazza Nettuno, per poi presenziare alla seduta solenne del Consiglio comunale di Bologna.

Alle ore 10,30 Roberta Frisoni, assessora a Turismo, commercio e sport, parteciperà a Rimini (Parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”) alla deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d’arma e di una delegazione studentesca, nell’ambito dell’iniziativa “I nemici sono gli altri, le vittime del regime nazista (1933-1945)”.

Alle ore 12 Elena Mazzoni, assessora all’Agenda digitale, legalità e contrasto alla povertà, sarà il 27 gennaio alle ore 12 a Reggio Emilia, dove parteciperà alla cerimonia presso la Sinagoga di via dell’Aquila. Con lei il sindaco, Marco Massari, il presidente della Provincia, Giorgio Zanni, la presidente della Comunità Ebraica di Modena e Reggio Emilia, Nicoletta Uzzielli. Seguirà una camminata dalla Sinagoga verso via Monzermone per la presa in cura delle pietre d’inciampo che ricordano la deportazione di Beatrice Ravà, Ilma e Iole Rietti, Oreste Sinigallia.

“Artiste e ribelli: donne che hanno scritto la Memoria” è l’esposizione in corso a Bologna fino al 21 febbraio presso la sede dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna (viale Aldo Moro, 50 – dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi). Promossa dall’Assemblea emiliano-romagnola in collaborazione con l’Istituto Storico Parri – Bologna Metropolitana, l’iniziativa riunisce due mostre: “Le mille Emilia”, organizzate dalla scuola media primaria Lugli di Carpi (Mo) e ispirata al libro “Emilia Levi, fiore di speranza”, scritto da Marzia Lodi e Giorgio Carrubba dedicato alla storia di Emilia Levi, bambina assassinata al suo arrivo nel lager nazista di Auschwitz e di cui esiste l’unica testimonianza di Primo Levi in apertura di “Se questo è un uomo”. E il fumetto “Annunziata Verità” realizzato dai ragazzi del Liceo Artistico Torricelli-Ballardini di Faenza (Ra) e dedicato all’omonima staffetta partigiana faentina protagonista del saggio storico “La ragazza ribelle” di Claudio Visani.

Promosso dall’Assemblea legislativa e dall’Istituto Parri anche l’appuntamento del 27 gennaio nel corso del quale verrà proiettato “L’Ultimo degli U-Boot”, documentario che racconta l’impegno dell’allora delegato apostolico vaticano a Istanbul Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa Giovanni XXIII, nel salvare ebrei dai rastrellamenti nazisti in Turchia durante la Seconda Guerra Mondiale (ore 18, Cinema Perla, via San Donato a Bologna).

La legge sulla memoria

La Regione Emilia-Romagna, con la legge 3/2016, promuove e sostiene attività di conservazione, diffusione, ricerca, didattica e formazione volte a mantenere viva e a divulgare la memoria degli avvenimenti, delle persone e dei luoghi coinvolti dalle vicende del Novecento. Unica nel panorama nazionale, la legge interviene a sostegno delle attività sia degli istituti storici regionali, sia di soggetti pubblici e privati.

Qui tutte le iniziative in programma in Emilia-Romagna: Giorno della Memoria 2025

Paola Fedriga