Gualtieri-Alfonsi: Grande partecipazione alla domenica ecologica dedicati ai cammini giubilari

GUALTIERI-ALFONSI: GRANDE PARTECIPAZIONE ALLA DOMENICA ECOLOGICA DEDICATA AI CAMMINI GIUBILARI

Roma, 26 gennaio 2025 – Si è svolta oggi la terza domenica ecologica che l’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti ha voluto dedicare alla valorizzazione dei cammini giubilari che portano a Roma.

Oltre 500 camminatori hanno percorso i tre principali itinerari storici, la Francigena Nord con partenza dalla stazione Monte Mario, la Francigena Sud, con partenza da via di Torricola e il Cammino di San Francesco, con partenza da Piazza Sempione. Tutti i camminatori si sono poi incontrati a Piazza Pia per varcare insieme nel pomeriggio la porta santa a piazza San Pietro.

Il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora capitolina all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, Monsignor Rino Fisichella, responsabile del Vaticano per il Giubileo, Maria Chiara Iannarelli vicepresidente della commissione Giubileo della Regione Lazio e Marco Visconti, Presidente dell’Ente Regionale Roma Natura hanno incontrato i camminatori lungo il tratto della Francigena Nord che attraversa il Parco di Monte Mario, facendo sosta ai belvedere che si affacciano verso la basilica di San Pietro. All’interno del Parco di Monte Mario il percorso della Francigena è stato interessato da interventi di messa in sicurezza, sistemazione degli sterrati e riqualificazione degli affacci.

La riqualificazione dei Cammini storici, finanziata con fondi giubilari per circa 3 milioni di euro, consentirà durante l’anno giubilare una maggiore attrattività e accoglienza per i pellegrini che giungeranno a passo lento a Roma e la realizzazione di eventi di valorizzazione dei cammini come passeggiate tematiche, progetti per il coinvolgimento di persone con disabilità e iniziative di formazione per le scuole.

“La riqualificazione dei Cammini, con la messa in sicurezza del Percorso della Francigena all’interno del Parco di Monte Mario, è uno degli interventi più significativi di questo Giubileo. Si tratta di un luogo simbolico per i pellegrini, perché storicamente crocevia dei pellegrinaggi di tutta Europa. Un luogo spirituale e straordinario dal punto di vista ambientale”, afferma il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“Grande successo per la terza domenica ecologica che, oggi, ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini e pellegrini che hanno voluto percorrere insieme l’ultimo tratto dei tre cammini giubilari per raggiungere poi la basilica di San Pietro. Abbiamo camminato insieme lungo itinerari storici che l’amministrazione capitolina ha completamente riqualificato, unendo alla riscoperta della città, la sensibilizzazione ambientale e la condivisione di un’esperienza di profondo valore simbolico. Camminare verso il cuore di Roma ha significato davvero per tutte e tutti vivere un’esperienza che lascia un’impronta nell’anima, una continua scoperta tra natura, spiritualità e storia, in una città che stiamo lavorando per rendere sempre più accogliente, aperta e vivibile”, ha dichiarato Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale.

