Teatro Verdi Monte San Savino in scena “Il gatto con gli stivali”

A teatro con famiglie e bambini. Al Teatro Verdi di Monte San Savino, domenica 2 febbraio alle ore 17:30, torna la stagione di teatro ragazzi con “Il gatto con gli stivali” con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini. Prodotto da NATA. L’evento, consigliato dai 4 anni, è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Segue comunicato stampa.

Una domenica a spasso con il gatto con gli stivali

La stagione teatrale per ragazzi e famiglie del Teatro Verdi di Monte San Savino torna in scena con “Il gatto con gli stivali” con una dedica ai bambini dai 4 anni in su

Il Teatro Verdi di Monte San Savino torna ad aprire le porte alle famiglie e ai piccoli spettatori con una tra le fiabe europee più popolari, “Il gatto con gli stivali”, in scena domenica 2 febbraio con inizio alle ore 17:30. L’astuzia del famoso gatto ideato da Charles Perrault arriverà al Verdi nella messiscena prodotta da Nata con Alessandra Bracciali e Iacopo Dicembrini, con la regia e il testo di Livio Valenti e le musiche di Lorenzo Bachini. Tecnica utilizzata: teatro d’attore e pupazzi. L’evento, consigliato dai 4 anni, è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Dalla fiaba di Charles Perrault nasce un nuovo racconto divertente ed entusiasmante con una fantastica e inaspettata storia d’amore. Il Gatto è il campione dell’inganno, per questo la storia è un po’… strana: un eroe ingannatore? Qualcuno dice che lo fa a fin di bene, si però quando c’è un inganno c’è qualcuno che ne paga le conseguenze. È, in effetti, una storia un po’ strana. Però i personaggi della fiaba ci sono tutti: il figlio del mugnaio che diventerà il Marchese di Carabas, il gatto, la principessa, il re, l’orco e tutti gli abitanti del reame. Come potremo uscire da questo imbarazzante inghippo? Ne vedrete di cotte e di crude. Raccontare le fiabe classiche è sempre una bella impresa, un incontro con i nostri sentimenti più ancestrali. Cosa vuol dire ancestrali? Chissà chi lo sa! Buona avventura.

Ingresso rassegna per bambini e famiglie “Andiamo a teatro”: intero € 8, biglietto Ti porto a teatro (1 adulto + 1 bambino) € 8, biglietto Andiamo a teatro (2 adulti e fino a 2 bambini) € 15.

La stagione dedicata al teatro ragazzi tornerà in scena domenica 16 marzo 2025, sempre alle ore 17:30, con lo spettacolo “Fantascienza – Il Robot e la Luce” prodotto da Kanterstrasse, con Monia Baldini e Alessio Martinoli, con una dedica ai bambini dai 5 anni in su.