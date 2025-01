Telco (400 addetti in Toscana), “situazione insostenibile”: stamani a Firenze manifestazione e presìdi

Telco (Campi Bisenzio, Siena, Arezzo, Vicopisano, Grosseto, circa 400 addetti in Toscana), stipendi in ritardo e mancanza di risposte sul futuro. Oggi manifestazione di protesta a Firenze, presìdi e incontri in Prefettura (ore 10:30) e in Regione (ore 12)

Firenze, 28-1-2025 – Nelle ultime settimane la situazione di Telco Soluzioni Digitali (azienda che lavora in appalto nel settore delle telecomunicazioni: impiantistica di rete, riparazione guasti di rete, interventi sostituzione cavi di rete telefonica) sta arrivando al suo epilogo. Telco ha uno dei suoi cantieri più grandi a Campi Bisenzio (Firenze, in via fratelli Rosselli), con circa 50 lavoratori, e diversi altri in Toscana (Siena, Arezzo, Vicopisano, Grosseto) per un totale di circa 400 addetti in regione. I lavoratori sono ancora in attesa del pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio di dicembre e l’azienda non solo non dà risposte concrete a loro e alle Organizzazioni Sindacali sul futuro dell’attività, ma è sostanzialmente sparita.

Per protestare contro questa “situazione insostenibile” e chiedere rimedio, Cgil e Slc Cgil organizzano per oggi una giornata di mobilitazione a Firenze in occasione di due incontri istituzionali. Alle 10 manifestazione davanti alla Prefettura in via Cavour, con incontro (alle 10:30) di una delegazione di sindacalisti coi vertici dell’ufficio territoriale del Governo. Al termine dell’incontro, ci sarà un corteo (via Cavour – via de’ Pucci – via dei Servi) fino alla vicina piazza Duomo, con presidio finale davanti alla sede della Regione, con cui una delegazione di sindacalisti avrà un incontro alle 12.