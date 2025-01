Nel cartellone “Sipario Rosso” lo spettacolo diretto da Guglielmo Ferro

Sabato 1 febbraio l’incontro con il pubblico, appuntamento alle ore 18.30 al foyer del teatro

“La Signora Omicidi” con Paola Quattrini sul palco dei Rinnovati

“La Signora Omicidi” con Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri al Teatro dei Rinnovati. Venerdì 31 gennaio, sabato 1 febbraio e domenica 2 febbraio andrà in scena lo spettacolo diretto da Guglielmo Ferro, che si inserisce nel cartellone “Sipario rosso” della stagione 2024/2025 dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli. Paola Quattrini torna a Siena per la prima volta da quando, all’età di dodici anni, fu scritturata nel cast di un film girato per le vie del centro storico. E il pubblico senese ha risposto presente, con pochissimi biglietti ormai disponibili per le tre date.

La trama. Dal celebre racconto di William Rose e ispirato all’omonimo film di Mackendrick, Mario Scaletta ha tratto l’adattamento teatrale della Signora Omicidi. È una commedia ricca di humour e di divertenti intrighi, situazioni ambigue ed equivoci esilaranti. Lo spettacolo è ambientato in una Londra anni ‘50, che fa da sfondo all’improbabile incontro tra Louise Wilberforce, arzilla e svampita affittacamere, e il misterioso Professor Marcus, presunto musicista, in realtà capobanda di un pericoloso gruppo di malviventi che Louise Wilberforce finirà per smascherare. Nei panni della Signora Omicidi, Paola Quattrini diretta da Guglielmo Ferro.

Sono tre le repliche che l’associazione culturale Artigiani Spettacoli Teatrali porterà in scena sul palco dei Rinnovati: venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio alle ore 21 e domenica 2 febbraio alle ore 17. La regia è di Guglielmo Ferro; insieme a Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri, sul palco ci saranno Mario Scaletta, Rosario Coppolino, Roberto D’Alessandro e Marco Todisco; le scene sono a cura di Fabiana Di Marco, i costumi di Graziella Pera. I protagonisti Paola Quattrini e Giuseppe Pambieri incontreranno il pubblico sabato 1 febbraio alle ore 18.30 presso il foyer del Teatro dei Rinnovati. Si ricorda che, sempre presso il foyer, è operativo il bar, aperto ogni venerdì e sabato dalle ore 18.30 e ogni domenica dalle ore 16.30 nei giorni in cui sono in calendario spettacoli. Oltre alle bevande, sempre disponibili negli orari di apertura, sarà possibile fare aperitivo con cibo, sia il venerdì che il sabato, su prenotazione, per chi ha titolo d’ingresso. Tutte le informazioni sul sito dei Teatri di Siena www.teatridisiena.it.