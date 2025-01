A Vinci è l’Anno del Volo. Presentati gli oltre cento eventi del 2025

Musica, cinema, teatro, sagre e le manifestazioni dedicate al Genio. Wikipedro sarà testimonial della città.

Oltre cento eventi, circa cinquanta associazioni vinciane coinvolte, segno che l’opportunità è stata raccolta e sfruttata.

È il calendario dell’Anno del Volo, come è stato definito il 2025 per Vinci, che è stato presentato venerdì 31 gennaio in municipio, alla presenza di Daniele Vanni, sindaco di Vinci, Daniela Fioravanti, vicesindaca con delega agli eventi e alle manifestazioni, Clarissa Pasquali, Consigliera delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari, della Pro Loco di Vinci e dei rappresentanti delle associazioni del paese che hanno partecipato al bando.

Un calendario che ha avuto fin da principio un percorso lineare nella sua genesi: all’inizio di ottobre è uscito il bando “Vinci, città degli eventi” per permettere ad associazioni ed enti di presentare le proprie idee; alla fine di novembre la scadenza della presentazione delle domande; alla fine del 2024 la prima bozza degli eventi per il nuovo anno, studiata da un’apposita commissione e con la coadiuvazione dell’ufficio eventi, creato apposta per l’occasione.

Un lavoro fine che ha permesso il coordinamento di tanti eventi, per rendere più oleata la macchina organizzatrice.

Gli eventi

Musica, cinema, teatro. E poi le feste tradizionali vinciane nelle loro consuete date, passando per la Festa dell’Unicorno a luglio nel Capoluogo, fino alle sagre nelle frazioni e agli eventi dedicati al gusto e ai prodotti tipici del territorio di Vinci.

Verranno così riproposti i grandi classici delle manifestazioni di Vinci, a partire subito dai carnevali a Sovigliana e Vitolini già da febbraio; aprile sarà dedicato a Leonardo, con la 64ª Lettura Vinciana, il Giorno dedicato al Genio e un incontro in suo onore con una delegazione di Amboise; e poi l’Eco Vinci Festival a maggio, la Sagra della Chiocciola a giugno, Sant’Amato a Tavola a luglio, Calici di Stelle VinciSound a fine agosto, le feste dedicate all’olio e alla castagna in autunno, il ritorno del Natale a Vinci e del Teatro di Quarconia.

Le novità

Tanta cultura nel 2025. L’Anno del Volo ha ispirato le associazioni che hanno proposto i propri progetti con incontri mirati al tema del volo leonardiano. In programma svariate presentazioni di libri.

Ci sarà anche tanta musica, con rassegne concentrate in pochi giorni (Genius Jazz Festival) o dilatate lungo l’intero periodo estivo. Spazio anche al teatro.

Il Comune di Vinci ha messo a disposizione un calendario, consultabile all’interno del nuovo sito dell’ufficio turistico, visit-vinci.it, nel quale poter vedere tutti gli appuntamenti. Un calendario che è tuttavia in divenire, poiché i soggetti che non sono rientrati nel bando possono inserirsi nelle date disponibili e proporre altri eventi per arricchire la proposta vinciana.

DICHIARAZIONI

Daniele Vanni, sindaco di Vinci

“Il bando per la creazione del calendario degli eventi era un nostro obiettivo di mandato e per questo ci siamo messi subito al lavoro per realizzarlo. L’iniziativa ha permesso alle tante associazioni di rivedere i vecchi eventi e di crearne nuovi, legandoli a un unico filo conduttore: il tema del volo. Ogni anno avremo un tema diverso per incentivare nuove idee e diversificare la programmazione.

Ritengo inoltre importante la creazione dell’ufficio eventi, primo tassello della riorganizzazione dell’Ente, che ci permetterà di semplificare e razionalizzare le procedure.

Il numero impressionante di manifestazioni che ci sono state proposte permetterà di avere una città viva, in continuo movimento, con l’obiettivo di valorizzare la cultura, il turismo, lo sport, il commercio e soprattutto la voglia di stare insieme e creare progetti per il territorio”.

Daniela Fioravanti, vicesindaca e assessora con deleghe al coordinamento delle associazioni, eventi e manifestazioni

“Il bando Città degli eventi ha visto una grande partecipazione e grazie a questa partecipazione è stato possibile realizzare un calendario ricco di manifestazioni come quello che abbiamo presentato.

Ho notato con piacere anche una collaborazione fra diverse associazioni nella realizzazione di singoli eventi, segno di sinergia e voglia di lavorare insieme.

Il lavoro fatto a Natale [con l’organizzazione degli eventi natalizi a cura e in collaborazione fra Comune, commercianti e associazioni] continua, per creare occasioni per vivere il territorio, per semplificare le procedure nell’organizzazione di iniziative e manifestazioni, grazie anche all’istituzione dell’ufficio eventi”.

Clarissa Pasquali, consigliera delegata alla promozione turistica e alle tradizioni popolari

“Quest’anno la campagna di comunicazione del nostro territorio sarà incentrata sul tema del Volo, inteso sia come uno dei molteplici argomenti di studio di Leonardo, sia come desiderio umano di librarsi in aria.

La campagna mira a promuovere la nostra città come luogo d’origine del celebre vinciano, ma anche come terra ricca di paesaggi meravigliosi e prodotti di eccellenza. Per questo abbiamo scelto come testimonial del 2025 Pietro Resta, in arte Wikipedro, content creator e scrittore che farà scoprire le unicità del nostro territorio.

Abbiamo inoltre realizzato il nuovo sito turistico, visitvinci.it, e creato la sua pagina social (instagram.com/visitvinci).

Il nostro obiettivo è raccontare e valorizzare le tante sfaccettature della nostra città a partire dalla cultura, dalla natura e dai suoi prodotti enogastronomici in modo da coinvolgere anche un pubblico più giovane promuovendo però un turismo lento e di valore”.