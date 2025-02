Palermo, Csa-Cisal nomina Concetta Rotino a capo del Coordinamento

provinciale Donne del sindacato

Palermo, 1 febbraio 2025 – Sarà Concetta Rotino a guidare il nuovo

Coordinamento provinciale Donne del sindacato Csa-Cisal a Palermo. A

nominarla il segretario generale Giuseppe Badagliacca e quello

provinciale Gianluca Cannella.

“Il coordinamento avrà il compito di elaborare proposte e iniziative

per valorizzare il ruolo delle donne nel mondo del lavoro – dicono

Badagliacca e Cannella – che, troppo spesso, si ritrovano in

condizioni di non parità rispetto agli uomini, sia dal punto di vista

del salario che della carriera o della valorizzazione del merito.

Auguriamo buon lavoro a Concetta Rotino, certi che la sua esperienza e

il suo impegno per la parità di genere saranno preziosi per il

Csa-Cisal”.

Concetta Rotino, 45 anni di Bagheria, è tra le altre cose fondatrice

di un’associazione di volontariato che si occupa di contrasto alla

violenza di genere e alle povertà. “Ringrazio il segretario regionale

e quello provinciale per la fiducia – commenta Rotino –. Troppo spesso

la società si ricorda delle donne solo quando accadono fatti di

cronaca, è invece fondamentale lavorare giorno per giorno. Ci

impegneremo anche su altre tematiche come l’ambiente, l’inclusione, la

scuola, l’immigrazione rappresentando un punto di riferimento per

l’intero territorio metropolitano”.

Giovanni Azzara