Giornata del malato 2025: le iniziative dell’Aou Senese per martedì 11 febbraio

Ore 9.30–13 Terza Giornata del Coinvolgimento di Pazienti e Volontariato nei Percorsi di Cura, aula Magna, centro didattico

Ore 16 Santa Messa celebrata da SE Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Cappella Ospedaliera, piano 1s, centro didattico

Ore 17.30 Agorà Aou Senese, presentazione del libro “Una marcia in più. Noi Oltre il Covid”, aula Magna, centro didattico

L’11 febbraio è la Giornata mondiale del Malato, istituita nel 1992 da Papa Giovanni Paolo II. Un evento che l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese celebra con la terza edizione della Giornata del coinvolgimento di pazienti e volontariato nei percorsi di cura, iniziativa che annualmente fa il punto sulle progettualità in corso insieme al mondo del volontariato, risorsa importantissima a costante supporto delle attività dell’ospedale. L’evento, aperto alla cittadinanza, prevede un convegno sul tema, dalle ore 9.30 alle 13 nell’aula Manga del centro didattico, dove si accendono i riflettori sui progetti e i percorsi di umanizzazione e accoglienza messi in atto in ospedale, insieme alle iniziative in fase di sviluppo con il volontariato. Saranno esposti, in prossimità dell’aula Magna, anche i poster relativi ai vari progetti di umanizzazione portati avanti all’Aou Senese: 36 nuovi progetti quelli del 2025 che si aggiungo ai 30 in corso del 2024, per un totale di 66 progetti, segno della grande attenzione e sensibilità che c’è da parte dei professionisti su questo tema. Lo scorso anno infatti i progetti in totale sono stati 35 e in un anno sono quasi raddoppiati.

Le iniziative proseguono poi per tutto l’arco della giornata: l’11 febbraio, nei reparti di degenza, viene servito un menù studiato appositamente per l’occasione, con piatti più elaborati e la presenza del dolce (dove consentito), in linea con quanto avviene nei giorni festivi. Nel pomeriggio, alle ore 16, il cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena-Colle Val d’Elsa-Montalcino e vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza celebra la Santa Messa nella cappella ospedaliera (lotto didattico, piano -1): l’evento è organizzato in collaborazione con ACOS, AMCI, AVO, Cappellania ospedaliera e Ufficio per la Pastorale nella Sanità. A seguire, alle 17.30, nell’aula Magna del centro didattico, si tiene la presentazione del libro “Una marcia in più. Noi oltre il Covid”, progetto di storytelling che raccoglie le testimonianze dei pazienti durante il periodo della pandemia, realizzato sia in formato cartaceo che di ebook.

Oltre al Cardinale Lojudice, partecipano agli eventi, insieme alla Direzione Aziendale: Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana; Simone Bezzini, assessore regionale al Diritto alla Salute; Giuseppe Gugliotti, presidente Conferenza aziendale dei Sindaci; Giuseppe Giordano, assessore alla Sanità Comune di Siena; Roberto di Pietra e Francesco Dotta, rispettivamente rettore e delegato alla Sanità dell’Università di Siena. Coinvolto anche il Comitato di Partecipazione aziendale, i rappresentanti del volontariato del territorio e numerosi professionisti dell’Aou Senese impegnati nelle progettualità di umanizzazione e accoglienza.

In allegato l’immagine del manifesto con il programma della giornata e l’invio per la presentazione del volume “Una marcia in più. Noi oltre il Covid”