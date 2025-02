I

UMBRIA ANTICA FESTIVAL

LE STRADE DELLA STORIA

TODI, 20-23 MARZO 2025

Quattro giornate dedicate al mondo antico

Incontri di alta divulgazione

Quattro serate d’autore a teatro

Luciano Canfora, Piergiorgio Odifreddi, Dario Fabbri, Cesare Catà

ANTEPRIMA

DOMENICA 19 MARZO ORE 21.15

con MATTEO SAUDINO

al Teatro Comunale di Todi

Tutte le strade portano a Roma, ma quelle della storia amano soffermarsi a Todi.

Dal 20 al 23 marzo torna l’Umbria Antica Festival con grandi lezioni divulgative e serate coinvolgenti per conoscere tutte le sfumature del mondo antico.

Il tema di quest’anno è “Le strade della Storia” perché ci sono percorsi che non si limitano a unire luoghi, ma legano il destino delle civiltà e tessono le linee del tempo nella trama invisibile della nostra memoria condivisa.

Le strade della storia sono più di un’opera ingegneristica di pietra e polvere. Sono vene che pulsano al ritmo dei passi delle legioni romane, le onde che cullano la nave di Ulisse, le rotte stellate che guidano i pastori, e i venti che danno coraggio a mercanti ed esploratori per sognare oltre l’orizzonte del mondo conosciuto.

Camminare su queste vie è come posare i piedi su un campo già arato: le pagine di un libro scritto da mani antiche. Ogni lastra consumata, ogni solco scavato dal tempo racconta di conquiste, incontri e scoperte. Sono le strade a insegnarci che il viaggio è parte dell’esistenza, che non c’è civiltà senza movimento, né conoscenza senza passi mossi verso l’ignoto.

Nel 2025, Todi torna a essere il crocevia del sapere antico in cui i racconti delle rotte marine si intrecciano con i sentieri dell’Appennino. E lo fa con un parterre d’eccezione.

A inaugurare l’Umbria Antica Festival il 20 marzo sarà Laura Pepe che ci racconterà di viaggi, incontri, scontri, da Odisseo ad Alessandro il Grande.

Poi, le strade della storia si dirameranno in tante direzioni toccando diverse civiltà, dai popoli italici agli Etruschi, dalla Grecia classica all’antica Roma, con le lezioni di Piero Boitani, Giovanni Brizzi, Simonetta Stopponi, Luana Cenciaioli, Filippo Coarelli, Adriano La Regina, Gioal Canestrelli, Alessandro Guidi, Margherita Bergamini, Valentino Nizzo, Francesco Marcattili, Sara Nardi, Luca Pulcinelli, Giusto Traina, Tommaso Braccini, Imma Eramo, Maria Giuseppina Muzzarelli, Nicola Mastronardi, Donatella Puliga, Maurizio Bettini.

Tutte le lezioni del Festival si terranno nella Sala del Consiglio di Palazzo del Capitano, Piazza del Popolo, Todi.

Tutte le lezioni nelle sessioni della mattina e del pomeriggio sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Quattro serate d’autore al Teatro Comunale di Todi. Per il quarto anno Umbria Antica Festival scommette sulla forza della storia, aumentando le sue serate d’autore al Teatro Comunale di Todi per regalare incontri sorprendenti a un pubblico sempre più ampio.

Si comincia con l’anteprima del 19 marzo con protagonista Matteo Saudino, in arte Barbasophia, che darà vita a una lezione-spettacolo dedicata a Seneca e alla sua ricerca filosofica verso la felicità.

Venerdì 20 marzo Dario Fabbri parlerà della geopolitica umana nel mondo antico mentre sabato 21 marzo Luciano Canfora presenterà al pubblico del teatro il suo ultimo lavoro “La grande guerra del Peloponneso” (Laterza 2024). Infine il matematico e divulgatore Piergiorgio Odifreddi chiuderà il Festival con una lezione speciale su Lucrezio, domenica 23 marzo.

Uno speciale spettacolo al Nido dell’Aquila. Sabato 22 marzo il Cinema Teatro Nido dell’Aquila ospiterà Cesare Catà che porterà in scena il suo Odissea Jukebox, un’esperienza unica che mescola storytelling, letture sceniche e stand-up comedy. Attraverso un format interattivo, il pubblico diventa parte attiva dello spettacolo: una vela-mappa raffigurante le tappe del viaggio di Odisseo guida la narrazione, ma il percorso del protagonista è determinato dai lanci dei presenti, rendendo ogni serata irripetibile.

Nello spettacolo l’autore e performer Cesare Catà alterna momenti di riflessione simbolica e filosofica a passaggi leggeri e ironici, creando un viaggio tra i registri linguistici e teatrali.

L’eroico ritorno a Itaca viene reinterpretato con un tocco contemporaneo, esplorando i paradossi, le ossessioni e le caratteristiche del nostro mondo, per scoprire come le stesse passioni narrate dagli antichi trovino eco nella nostra quotidianità.

Come da tradizione, non ci saranno solo lezioni di storia, ma anche una Fiera del Libro in collaborazione con la libreria Ubik di Todi e le principali case editrici di saggistica (Laterza, Il Mulino, Carocci, Salerno).

Inoltre, nel corso delle giornate, saranno organizzate speciali visite guidate alle Cisterne Romane, al Museo Civico di Todi e al Museo Lapidario, per valorizzare e far conoscere al pubblico il patrimonio archeologico locale.

Da quattro anni l’Umbria Antica Festival coltiva la sua ambizione: diventare il luogo d’eccellenza in Italia dove far incontrare passato e presente, per far sì che le voci degli storici illuminino il sentiero di viandanti curiosi di conoscenza. Un luogo dove imparare a percorrere le strade della storia non come turisti, ma come veri e viaggiatori della conoscenza.

Il festival è organizzato con il sostegno del Comune di Todi e con il patrocinio di: Provincia di Perugia, Comune di Todi e Camera di Commercio dell’Umbria