Gli eventi per l’8 marzo 2025.

L’assessore Papi: “Momenti di riflessione affinché certi valori non sia solo sulla carta”

“Libere sempre”, il cartellone del Comune di Siena

per la Giornata internazionale della Donna

Si chiama “Libere sempre” ed è il cartellone del tavolo comunale delle pari opportunità del Comune di Siena organizzato per la Giornata internazionale della Donna, sabato 8 marzo 2025. Una serie di eventi sul territorio per celebrare i valori legati all’emancipazione e ai diritti delle donne. “Un programma ricco e variegato – specifica l’assessore alle pari opportunità del Comune di Siena, Micaela Papi – affinché i valori trasmessi dalla festa della donna non siano legati a una sola giornata e non restino solo sulla carta, ma siano spunti e momenti di riflessione trecentosessantacinque giorni all’anno. Parleremo di pari opportunità, di cultura e di rispetto, ma ci saranno anche eventi sportivi e passeggiate per le vie del centro storico di Siena. Un modo per vivere la Giornata internazionale rispecchiandosi nei temi di grande attualità di oggi”.

Sabato 1 marzo alle ore 17, in Sala delle Lupe è in programma “Di un’altra voce sarà la paura”, la presentazione del libro di Yuleisy Cruz Lezcano e lettura di brani con l’accompagnamento musicale di Eleonora Visentin, evento a cura della Commissione consiliare pari opportunità e Commissione consiliare delle elette. Lunedì 3 marzo alle ore 14 presso l’istituto “Caselli”, in via Roma 67, si terrà “Creare per sensibilizzare”, la presentazione delle locandine stampate, progettate e realizzate dagli studenti dell’istituto “Caselli”, con intervento integrato di esperti prendendo spunto dai disegni e simboli; appuntamento a cura del centro antiviolenza “Donna chiama Donna”. Il cartellone proseguirà poi venerdì 7 marzo con “Camminiamo alla pari”, una camminata nel centro storico con partenza nell’aiuola di Piazza Matteotti e arrivo a piazza del Duomo per promuovere i valori dello sport come occasione per il raggiungimento della parità di genere, a cura di Soroptimist club Siena; ritrovo alle ore 15.30 in piazza Matteotti. Sempre venerdì 7 marzo, alle ore 16.30, con ritrovo in piazza del Duomo, è in programma “Libere sempre”, tre eventi in contemporanea: camminata sportiva ad anello di circa 8 chilometri a cura dell’associazione “Si Cammina”; trekking urbano teatralizzato a cura del Centro Guide Siena, su prenotazione (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Centro Guide Siena al numero telefonico 0577/43273 oppure alla e-mail info@guidesiena.it); passeggiata senza barriere per le vie del centro, adatta a carrozzine e passeggini in collaborazione con “Le Mamme di Marghe”. L’arrivo sarà in piazza del Duomo dove sarà offerto un piccolo ristoro a cura dell’istituto tecnico agrario “Ricasoli” di Siena con i prodotti dell’azienda didattica “La Selva”. Questi eventi sono a cura dell’assessorato alle pari opportunità, della Commissione consiliare delle elette, della Commissione consiliare pari opportunità e del Comitato unico di garanzia del Comune di Siena in collaborazione con l’associazione “Si Cammina” e l’associazione “Le Mamme di Marghe”. Sabato 8 marzo, all’interno del villaggio “Strade Bianche” nella Fortezza Medicea, il Comune di Siena omaggerà i presenti con braccialetti a tema. Per lunedì 10 marzo alle ore 17 in Sala delle Lupe è fissato l’appuntamento con “Un calcio alle diseguaglianze”, un incontro pubblico con la partecipazione di Silvia Fuselli, ex calciatrice della nazionale e della serie A, e Carlo Forte, delegato Figc, Lega nazionale dilettanti di Siena: un evento a cura della Commissione consiliare sport e tempo libero.

Martedì 11 marzo si svolgerà, alle ore 10 presso l’aula magna Virginia Woolf dell’Università per Stranieri di Siena in piazza Rosselli, “Lotto marzo. Nessuna* torni indietro”, un reading transmediale con Grosso Sonno Viola, Alba De Céspedes e María Zambrano. Si tratta di un reading di due grandi autrici della modernità, mescolato con musica e immagini del trio transmediale Grosso Sonno Viola, a cura della prorettrice al benessere, alla diversità e alla coabitazione, Cug Unistrasi, Rettore Unistrasi. Nello stesso giorno, alle ore 17 in Sala delle Lupe, “Donne e uomini Senza Pausa”, un convegno sull’informazione e prevenzione sui temi di menopausa e andropausa rivolto sia alla cittadinanza che ai dipendenti comunali. I presenti potranno prenotare in sede di convegno consulenze gratuite presso l’Azienda ospedaliero universitaria Santa Maria alle Scotte. A seguire è previsto un piccolo aperitivo a cura dell’Istituto tecnico agrario “Ricasoli” con i prodotti dell’azienda didattica “La Selva”. Un appuntamento curato dall’assessorato alle pari opportunità, dall’assessorato sanità e dalle Commissioni delle elette, delle pari opportunità e dei servizi socio-sanitari, in collaborazione con la “Rete Città Sane”. Alle ore 17.30 nella sala Aurora dell’amministrazione provinciale, in via del Capitano, si terrà una conferenza del Comandante provinciale dei Carabinieri, Colonnello Angelo Pitocco, e del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali, Colonnello Alessandra Baldassarri, sul tema del superamento degli stereotipi di genere, educazione e lotta per i diritti al femminile, appuntamento a cura di Soroptimist ClubSiena in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

Il cartellone si chiuderà con due eventi: venerdì 21 marzo l’appuntamento, alle ore 17, presso la sala storica della Biblioteca Comunale degli Intronati dal titolo “Di questo soltanto io vivo”: lettere di Franz Kafka a Milena Jesenská con Sabrina Mori Carmignani, traduttrice, in dialogo con Roberto Venuti. Le letture saranno di Valentina Tinacci e Monica Matticoli; appuntamento a cura del centro culturale delle donne “Mara Meoni”. Venerdì 4 aprile, all’interno della sala convegni della Camera di Commercio Arezzo – Siena, in piazza Matteotti 30, alle ore 15, “Gender Pay Gap nelle professioni, quali le cause?” a cura di Cpo dell’Ordine degli Avvocati di Siena e Cpo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena.