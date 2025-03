Ultima domenica di teatro ragazzi al Teatro Verdi di Monte San Savino con “Fantascienza – Il Robot e la Luce” con Monia Baldini e Alessio Martinoli. L’appuntamento è fissato per domenica 16 marzo alle ore 17:30. A cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

Segue comunicato stampa.

Fantascienza per piccoli amanti del teatro al Verdi di Monte San Savino

La stagione teatrale per ragazzi e famiglie del Teatro Verdi di Monte San Savino torna in scena con 2 racconti di Isaac Asimov presentati dalla compagnia Kanterstrasse

Nell’attesa della primavera, e delle domeniche da passare al parco, il Teatro Verdi di Monte San Savino invita famiglie e piccoli spettatori all’ultimo spettacolo della stagione teatro ragazzi 2024/25 ed, insieme, ad un viaggio tra futuro e passato. L’evento, in scena domenica 16 marzo con inizio alle ore 17:30, vedrà protagonisti Monia Baldini e Alessio Martinoli in: “Fantascienza – Il Robot e la Luce”. La regia e la drammaturgia sono di Simone Martini per una produzione Kanterstrasse realizzata con il contributo di Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze e Publiacqua spa. L’età consigliata per i più piccoli è dai 5 anni. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.

In “Fantascienza – Il Robot e la Luce” i piccoli spettatori potranno assistere a 2 racconti, 2 possibili futuri, 2 concetti esplorati attraverso un viaggio che parte dalla tecnologia e dalla meraviglia per concentrarsi pian piano sull’attore e sull’uomo ovvero l’origine da cui tutto ha avuto inizio. La fantascienza, la tecnica, ogni cosa è stata plasmata dall’uomo, per aiutarlo a crescere, evolversi sia fisicamente che filosoficamente, ma andando sempre più avanti, correndo senza tregua verso questo scintillante futuro bisogna ricordarsi da dove e perché si è partiti. Isaac Asimov, scienziato, scrittore, padre delle leggi della robotica e divulgatore scientifico americano di origine russa è stato sicuramente uno dei padri della fantascienza e lo spettacolo prende avvio da due suoi racconti: Robbie e L’ultima domanda.

Ingresso rassegna per bambini e famiglie “Andiamo a teatro”: intero € 8, biglietto Ti porto a teatro (1 adulto + 1 bambino) € 8, biglietto Andiamo a teatro (2 adulti e fino a 2 bambini) € 15.