[PA] A Palazzo Bonocore da giovedì 13 a sabato 16 marzo tra danza, musica e presentazioni di libri

#BonocoreClub

Giovedì 13 marzo capitolo #3 Dialogo a giorno performance di danza

Sabato 16 marzo The melody book, con Gianni Gebbia e Diego Spitaleri

#BonocoreLegge

Venerdì 14 marzo Marco Belpoliti presenta Nord nord

Una settimana piena tra musica, danza e libri a Palazzo Bonocore. Giovedì 13 marzo, per #BonocoreClub, la rassegna costruita da CoopCulture con Genìa e l’associazione Kangaroo, tocca al capitolo #3 “Dialogo a giorno” la terza performance di danza site-specific, ideata da Federica Aloisio.

Il fasto e la bellezza del piano nobile di Palazzo Bonocore, con i suoi affreschi e arredi raffinati, si intrecciano con l’essenzialità astratta della danza contemporanea che qui vedrà protagoniste Arabella Scalisi e Valeria Zampardi. In questo scenario unico, i corpi in movimento diventano protagonisti di un dialogo intimo, in grado di trascendere il visibile e di emozionare attraverso posture, gesti e sinfonie di relazioni. “Dialogo giorno” nasce dal desiderio di osservare e tradurre, attraverso il linguaggio della danza contemporanea, le dinamiche relazionali che definiscono chi siamo. I performer hanno intrecciato i propri vissuti, riflettendo sulla complessità dei legami umani, analizzando la nascita e l’evoluzione di una relazione. (Ingresso 10 euro con consumazione inclusa)

Venerdì 14 marzo tocca alla rassegna #Bonocorelegge che alle 17,30 vedrà Marco Belpoliti che presenta “Nord nord” (Einaudi) in compagnia di Gianfranco Marrone. Lo scrittore traccia i contorni di un territorio definito dalla storia, dalla geografia, dai ricordi personali e letterari: un territorio che da Milano, sua città elettiva, si estende alla Brianza, a Monza e a Bergamo, ma anche al Mare del Nord e persino al Mar Nero. Su questi luoghi Belpoliti posa uno sguardo «geologico», che include i massi erratici lasciati da ghiacciai milioni di anni fa e si proietta verso un futuro (forse) distopico, in cui a causa dei cambiamenti climatici l’Adriatico sommergerà la Pianura padana rendendo la Brianza un’amena località di mare. Un viaggio verso il Nord, misterioso ed elusivo, dove l’autore sembra volerci condurre con il suo racconto pieno di curiosità umana e intellettuale e la sua voce empatica e intensa. (Ingresso libero)

Sabato 16 marzo alle 18,30 #Bonocoreclub propone The melody book, progetto musicale tra il sassofonista Gianni Gebbia e il pianista Diego Spitaleri, un sodalizio artistico che dura da oltre vent’anni. Dopo un primo album inciso per Terre Sommerse, in cui il duo ha reinterpretato brani di Chopin, musica per liuto rinascimentale e persino pezzi degli Chic, il progetto ha continuato a evolversi, esplorando le contaminazioni tra jazz, elettronica e ambient music. La melodia, elemento centrale del loro lavoro, viene rielaborata attraverso le sperimentazioni di Gebbia e il minimalismo raffinato di Spitaleri, ispirato alla scuola scandinava. Il risultato è una musica essenziale e suggestiva, capace di creare atmosfere ipnotiche, in cui convivono jazz, minimalismo e un sapiente uso della respirazione circolare, tecnica di cui Gebbia è un maestro. Un viaggio sonoro senza confini di genere, accessibile a tutti. (Ingresso 10 euro con consumazione inclusa)