Monteleone di Spoleto celebra i 100 anni di Lisa Poli: un secolo di vita, amore e resilienza

Grande festa il 14 giugno per il compleanno centenario

(Cittadino e Provincia) Monteleone di Spoleto 11 giugno ‘25 – Una giornata speciale per Monteleone di Spoleto: Lisa Poli, classe 1925, compirà 100 anni precisamente il 14 giugno.

Un traguardo importante per una donna che rappresenta l’anima forte e dignitosa della montagna umbra. Il compleanno sarà festeggiato dalla cittadinanza il 14 giugno alle ore 11 presso colle del Capitano.

Lisa Poli è nata in località Trogna, seconda di nove figli, e oggi viene festeggiata da una grande famiglia: nipoti, pronipoti, amici e soprattutto le sue due sorelle Peppa e Filomena, rispettivamente di 90 e 86 anni.

Una donna di grande fibra, Lisa, che ha condiviso la vita con il marito Vittorio Angelini – per tutti “Bobbi” – e con lui ha cresciuto quattro figli: Alfredo, Alberto, Marianna e Giulio, scomparso troppo presto, lasciando un grande dolore nel cuore della madre. Eppure Lisa non si è mai arresa. Ha saputo essere il pilastro della sua famiglia, sempre presente, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno. Negli anni difficili dell’emigrazione, Lisa si trasferisce con tutta la famiglia a Roma, in cerca di lavoro. Grazie al sostegno del compaesano Annibale Olivetti, noto imprenditore nel settore della ristorazione, tutti trovano un’occupazione. È una nuova vita, fatta di speranza, ma il cuore di Lisa è sempre rimasto a Monteleone, nella casa della giovinezza, che ha voluto conservare con amore per potervi un giorno ritornare. E così ha fatto.

Un secolo di storia attraversa i suoi ricordi: la guerra, la resistenza, il boom economico degli anni ’60. Ma se le si chiede quale memoria porti nel cuore con più nostalgia, gli occhi le si illuminano raccontando la Fiera di San Felice. Un evento atteso tutto l’anno, quando si mettevano da parte i risparmi per comprare il necessario e qualche prelibatezza – come la frutta, rara in montagna. E poi le danze serali: l’organetto, il saltarello, le quadriglie. Le feste, racconta Lisa, erano l’occasione per innamorarsi, o per vivere la giovinezza lontano dagli sguardi severi dei genitori. “Eravamo poveri, ma felici. C’era tanta umanità, tanta solidarietà. E sempre la musica a rendere tutto più bello”, dice sorridendo.

E quando le si chiede un consiglio per vivere a lungo, Lisa non ha dubbi: “Amare il prossimo. Se non ti adoperi per il vicino di casa, che persona sei? Voler bene e fare del bene. La ricetta è semplice. Ah, e mangiare la minestra di farro di San Nicola! Ecco come sono arrivata a 100 anni!”

Con il suo consueto umorismo, ci racconta anche dell’ultima volta in Comune, il mese scorso : “Quando ho rinnovato la carta d’identità, l’ufficiale dell’anagrafe mi ha detto che adesso dovrò farlo più spesso. Mi è venuto da ridere. Ho risposto: mi occorre per l’ingresso in Paradiso, speriamo non ci siano errori!”.

