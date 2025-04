Roma, visita reali d’Inghilterra: disagi al traffico martedì e mercoledì

VISITA REALI D’INGHILTERRA: DISAGI AL TRAFFICO MARTEDÌ E MERCOLEDÌ

Roma Capitale informa che in occasione della visita istituzionale dei reali d’Inghilterra, programmata dal 7 al 10 aprile sono previsti alcuni eventi che causeranno disagi alla circolazione e agli spostamenti nel centro della città.

In particolare, la visita dei reali all’Altare della Patria e al Parco Archeologico del Colosseo nella mattinata di martedì 8 aprile e all’ex Mattatoio in zona Testaccio nella mattina di mercoledì 9 aprile determineranno limitazioni temporanee al traffico e quindi agli spostamenti nelle zone interessate. Possibili temporanee chiusure, già dalla notte tra il 6 e il 7 aprile, e divieti di sosta anche in via Sardegna, in via Campania e nei pressi del Quirinale dove verrà creata un’area di sicurezza delimitata dalle seguenti strade: via XXIV Maggio, piazza e via del Quirinale, via delle Quattro Fontane, via Rasella, via in Arcione, vicolo Scanderberg, via della Dataria, piazza del Quirinale e via XXIV Maggio.

Nella tarda mattinata dell’8 aprile, visita all’Altare della Patria con chiusure e blocco della circolazione in un’ampia zona nell’area di piazza Venezia.

In particolare dalle 11,50 verranno istituiti 2 varchi e 5 sbarramenti. I varchi di accesso saranno quelli in via dei Fori Imperiali all’altezza dell’attraversamento pedonale semaforico e in piazza Ara Coeli altezza Via del Teatro Marcello. Gli sbarramenti verranno creati in piazza San Marco, piazza Venezia angolo via Cesare Battisti, piazza Venezia angolo via del Plebiscito, piazza Madonna di Loreto angolo via dei Fornari, piazza Madonna di Loreto angolo vicolo di San Bernardo, via di San Pietro in carcere.

Dalle 12,30, le chiusure interesseranno anche: via Celio Vibenna (tutta), via di San Gregorio in direzione e verso da via di Porta Capena fino al Colosseo.

Sempre l’8 a partire dalle 12 saranno chiuse al transito: piazza di Santa Francesca Romana, via Sacra, via di San Gregorio, nel tratto compreso tra l’Arco di Costantino e Via Sacra, tutta Clivo di Venere Felice e un tratto di via di Santa Bonaventura.

Nella giornata del 9 in occasione della visita all’ex Mattatoio sarà creata un’ampia zona di controllo in un’ampia zona di Testaccio: via Aldo Manuzio, via Beniamino Franklin, da Via Manuzio a via Galvani, via Nicola Zabaglia, piazza Vittorio Bottego, via Campo Boario, largo Testaccio, Ponte Testaccio e largo Marzi.

Il Piano della Mobilità con altre limitazioni e gli eventuali aggiornamenti su:

https://romamobilita.it/it/node/24841

– Cosa accade il 7 aprile –

Nell’area tra Santa Croce in Gerusalemme e via Emanuele Filiberto, dal 7 aprile sono previsti divieti di sosta in:

via Ludovico di Savoia (tra via Emanuele Filiberto e via Federico Sclopis); via Conte Rosso (tra via Ludovico di Savoia e via Umberto Biancamano); via Umberto Biancamano (tra via Conte Rosso e via Emanuele Filiberto). Possibili temporanee chiusure.

Già dalla notte tra il 6 e il 7 aprile, divieti di sosta pure in via Sardegna (tra il civico 13 e via Veneto) e in via Campania (tra il civico 29 e via Veneto).

– Il programma dell’8 aprile tra il Quirinale, piazza Venezia e il Colosseo-

Nell’area del Quirinale, invece, l’8 aprile sarà creata un’area di sicurezza delimitata dalle seguenti strade:

via XXIV Maggio, piazza e via del Quirinale, via delle Quattro Fontane, via Rasella, via in Arcione, vicolo Scanderberg, via della Dataria, piazza del Quirinale e via XXIV Maggio.

Dalle 7 dell’8 aprile e fino a cessate esigenze della mattinata, tramite transennamenti presidiati dalle Forze dell’ordine, saranno istituiti varchi nei seguenti piani stradali:

1) via XXIV Maggio angolo largo Magnanapoli

2) via Mazzarino altezza via Nazionale

3) via XXIV Maggio altezza via della Cordonata

4) vicolo Mazzarino altezza piazza del Quirinale

5) via della Dataria altezza vicolo Scanderberg

6) via della Consulta altezza via Piacenza

7) via Piacenza altezza via Ferrara

8) via del Quirinale altezza ingresso Giardini

9) via del Quirinale altezza via Quattro Fontane

Ci saranno inoltre divieti di sosta, già dalla notte tra il 7 e l’8 aprile, in:

piazza del Quirinale; via XXIV Maggio (da largo Magnanapoli fino a piazza del Quirinale; via della Consulta (da piazza del Quirinale a via Piacenza); via Mazzarino (tra via Nazionale e via XXIV Maggio); largo Magnanapoli. Su via XXIV Maggio divieti di sosta sono previsti anche nella giornata del 9 aprile. Anche in questo caso, possibili temporanee limitazioni alla circolazione. Le chiusure temporanee potranno interessare anche via Nazionale.

Nella tarda mattina dell’8 aprile, visita all’Altare della Patria con chiusure, ad ampio raggio, nell’area di piazza Venezia. Prevista poi la visita al Parco archeologico del Colosseo.

Saranno istituiti varchi e sbarramenti nei seguenti piani stradali.

Varchi di accesso:

via dei Fori Imperiali e piazza d’Aracoeli altezza Via del Teatro Marcello.

Sbarramenti:

piazza San Marco altezza via di San Marco (fontana della Pigna).

Piazza Venezia angolo via Cesare Battisti.

Piazza Venezia angolo via del Plebiscito.

Piazza Madonna di Loreto angolo via dei Fornari.

Piazza Madonna di Loreto angolo vicolo di San Bernardo.

Via di San Pietro in carcere parcheggio dei Consiglieri capitolini.

Già dalla notte tra il 7 e l’8 aprile, scatteranno divieti di sosta in: via del Plebiscito; piazza e via d’Aracoeli; piazza San Marco e piazza Madonna di Loreto; via e vicolo degli Astalli; largo Enrico Berlinguer; via di San Venanzio; via del Teatro di Marcello (tra via delle Tre Pile a piazza Venezia); via di San Marco; via Cesare Battisti; via dei Fornari e vicolo di San Bernardo.

Dalle 10,30, chiusure in: piazza Venezia; via dei Fori Imperiali (tra largo Corrado Ricci e piazza Venezia); piazza Madonna di Loreto; via del Teatro Marcello (da vico Jugario a piazza Venezia); piazza San Marco.

Alle 11,50 è prevista la visita ufficiale all’Altare della Patria.

Visita al Colosseo e al Parco Archeologico (ore 13,30 circa sempre dell’8 aprile)

sarà creata una “zona di rispetto”, così costituita: area archeologica del Tempio di Venere al Palatino, piazza di Santa Francesca Romana, area archeologica perimetrale all’Arco di Tito, via Sacra, via di San Gregorio (tra l’Arco di Costantino e la via Sacra), via dei Verbiti, piazza del Colosseo, Clivo di Venere Felice, via di Santa Bonaventura.

Previsti transennamenti in via del Colosseo; via Vittorino da Feltre; via del Fagutale; via delle Terme di Tito; via del Parco del Celio; via di San Gregorio; via del Foro Romano e viale del Parco del Celio – altezza scale che scendono su via di San Gregorio.

Divieti di sosta, già dalla notte tra il 7 e l’8 aprile, in: via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via Sacra e via di San Bonaventura, via Clivo di Venere Felice, piazza di Santa Francesca Romana e largo Gaetana Agnesi.

Dalle 12 scatteranno chiusure al transito: piazza di Santa Francesca Romana; via Sacra; via di San Gregorio, nel tratto compreso tra l’Arco di Costantino e la via Sacra; clivo di Venere Felice; via di Santa Bonaventura.

Dalle 12,30 si aggiungeranno le chiusure su via Celio Vibenna e via di San Gregorio (da Porta Capena al Colosseo).

– Cosa è previsto per il 9 aprile tra Villa Pamphili, Palazzo Madama, Palazzo Montecitorio e Testaccio –

Il 9 aprile incontro istituzionale a Villa Algardi, all’interno di Villa Doria Pamphili.

Saranno creati presìdi e varchi di accesso al parco di villa Pamphili in:

Largo 3 giugno 1949

2. Piazza San Pancrazio 9

3. Via Vitellia 76 (altezza via di Donna Olimpia), 90 e 102

4. Via Leone XIII 30, 74, 75

5. Via Aurelia Antica 183, 219 e 327

6. Largo Martin Luther King 8

7. Via della Nocetta 30

Un’area di sicurezza sarà delimitata da via Aurelia Antica, via Leone XIII (da via Aurelia Antica a via Vitellia), via Vitellia, via di San Pancrazio.

Dalla notte tra l’8 e il 9 aprile, divieto di parcheggio su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e largo 3 Giugno 1849. Possibili temporanee chiusure.

Sempre il 9, in occasione della visita a Palazzo Madama, prevista per le 13,45 circa, già da 30 minuti dopo la mezzanotte sono previsti divieti di sosta e rimozione dei veicoli in:

Piazza Sant’Andrea della Valle.

Corso Rinascimento.

Piazza Cinque Lune.

Via Giovanna d’Arco, tutta ad esclusione degli autorizzati.

Largo Toniolo.

Chiusure invece, interesseranno:

Corso Rinascimento.

Salita de’ Crescenzi.

Via del Salvatore.

Via dei Giustiniani.

Corsia Agonale.

Piazza San Luigi dei Francesi.

A seguire, incontro a Palazzo Montecitorio, con divieti di sosta e chiusure nell’area di via del Corso.

Ancora nella giornata del 9, alle 11,40 circa, è prevista una visita all’ex mattatoio di Testaccio.

Nella zona circostante sarà creata ‘un’area di rispetto’ che comprenderà: via Aldo Manuzio; via Franklin, da via Manuzio a via Galvani; via Nicola Zabaglia; piazza Vittorio Bottego; via del Campo Boario; largo Testaccio; Ponte Testaccio; largo Marzi.

Dalla notte tra l’8 e il 9 aprile scatteranno i divieti di sosta con rimozione in: piazza Orazio Giustiniani; via di Monte Testaccio, da piazza Orazio Giustiniani a largo Dino Frisullo, compresa l’area di parcheggio centrale; via Galvani, da piazza Orazio Giustiniani a via Nicola Zabaglia; via Franklin, da piazza Orazio Giustiniani a via Aldo Manuzio; largo Giovanni Battista Marzi; Ponte Testaccio, da largo Giovanni Battista Marzi per circa 60 metri; lungotevere Testaccio. Possibili chiusure.

A seguire, è in programma una visita in una scuola dell’Appio Latino. Divieti di sosta (già dalla notte precedente), e possibili chiusure, in via Vetulonia, via Populonia e via Lusitania.

(Notizia in aggiornamento)

