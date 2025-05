Nasce “Umbria in salute”: la nuova piattaforma digitale integrata della sanità umbra

(aun) – Perugia 30 maggio 2025 – È ufficialmente online “Umbria in Salute”, la nuova piattaforma digitale integrata che unifica e semplifica l’accesso ai servizi sanitari regionali. Il portale web e i canali Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube sono stati progettati per raggiungere efficacemente le diverse fasce di popolazione con contenuti affidabili, aggiornati e scientificamente fondati. La strategia multicanale punta a trasformare la comunicazione da strumento informativo a leva strategica per promuovere scelte consapevoli e ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure.

“Oggi scriviamo una pagina importante per la sanità umbra” – dichiara la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti – ‘Umbria in Salute’ non è solo un nuovo strumento tecnologico, ma rappresenta l’identità visiva delle politiche sanitarie regionali dei prossimi anni, elemento progettuale del Piano sociosanitario regionale 2025-2030, simbolo di un cambiamento culturale che mira a valorizzare l’identità territoriale e a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità sanitaria umbra. Attraverso questa piattaforma vogliamo abbattere le barriere informative, facilitare l’accesso ai servizi e costruire un dialogo diretto con i cittadini umbri. Il cuore verde del nostro logo racconta chi siamo: una regione che fa della cura e della prevenzione il proprio cuore pulsante, unendo una tradizione sanitaria di qualità e l’innovazione tecnologica al servizio delle persone”.

Al momento la piattaforma si articola in due macro-aree di servizi che saranno arricchite nelle successive fasi del progetto. Per i cittadini sono disponibili: la prenotazione online di visite ed esami attraverso ricette dematerializzate, l’app UmbriaFacile per gestire prenotazioni e cambio medico direttamente da smartphone, il Fascicolo Sanitario Elettronico per accedere ai propri dati e documenti sanitari, il portale Prevenzione One Health con informazioni sulle iniziative di prevenzione umana, animale e ambientale, e il catalogo UAU (Umbria Accesso Unico) per orientarsi tra i servizi regionali. Per gli operatori sanitari il portale offre: la piattaforma per la gestione delle ricette elettroniche di farmaci ed esami, strumenti per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e la gestione dei dati dei pazienti, il sistema per i bilanci di salute pediatrici destinato ai pediatri di libera scelta, il portale per la prescrizione dei piani terapeutici e le guide per i servizi digitali per medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.