Presentata UN Roma la Stagione Teatrale 2025-2026 dei Teatri di Siena

Uno cartellone ispirato all’elemento Terra, tra mito, cultura e grandi interpretare

Teatri di Siena 2025-2026: una stagione ricca di emozioni

tra grandi classici, nuove produzioni e star del palcoscenico

Roma, 11 giugno 2025 – Siena si prepara a una nuova stagione teatrale all’insegna del successo. Dopo il trionfo del 2024/2025, che ha registrato ben 35mila presenze e trentacinque sold out , i Teatri di Siena hanno presentato oggi a Roma, presso l’aula consiliare “Giorgio Fregosi” di palazzo Valentini, la ricca programmazione 2025-2026. La conferenza stampa si è tenuta con il patrocinio di Roma Capitale .

Questa stagione, interamente pensata e plasmata dalla visione artistica del Direttore Vincenzo Bocciarelli , arriva dopo un anno di straordinario ritorno del pubblico senese e non solo, con grandi incassi e protagonisti di prestigio.

All’incontro hanno partecipato numerose figure istituzionali, esponenti del mondo culturale e artisti, tra cui il vicepresidente della Città Metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, l’Onorevole Francesco Michelotti, il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, il direttore artistico dei Teatri di Siena, Vincenzo Bocciarelli, il Magistrato ordinario applicato alla Corte Costituzionale, Stefano Amore, il docente di diritto penale presso l’Università La Sapienza di Roma, Antonino Battiati, il Patrocinante in Cassazione, Patrizia Valeri, e molti degli interpreti che animeranno il cartellone senese.

La stagione, che prenderà il via il 14 ottobre 2025 e si concluderà ad aprile 2026 , si annuncia come una delle più ricche e diversificate degli ultimi anni. Con oltre venti titoli in cartellone e quattro sezioni tematiche , la programmazione è pensata per offrire un’esperienza culturale di alto livello, promuovendo la contaminazione tra generi, linguaggi e sensibilità.

Un cartellone d’eccezione con nomi di spicco

Il sipario dei Teatri dei Rinnovati e dei Rozzi si aprirà su un parterre di artisti e registi prestigiosi del panorama nazionale e internazionale. Tra i nomi che calcheranno il palco o cureranno le regie: Peter Stein , Ferzan Özpetek , Ivan Cotroneo , Pierfrancesco Favino , Gabriele Lavia , Serra Yilmaz , Tosca D’Aquino , Vittoria Belvedere , Cesare Bocci , Vanessa Gravina , Anna Valle , Maddalena Crippa , Moni Ovadia , Paola Quattrini , Gaia De Laurentis , Franco Branciaroli , Antonio Grosso , Marisa Laurito , Milena Miconi , Tiziana Foschi , Samuel Peron , Francesca Reggiani , Caterina Murino e Gianluigi Fogacci . Non mancheranno le grandi compagnie di danza come il Balletto di Roma e il prestigioso Royal National Ballet of Georgia . Per la gioia di grandi e piccini, tornerà in scena anche il musical con “Alice nel paese delle meraviglie”.

La programmazione si articola in quattro distinti calendari, Sipario Rosso , Sipario Blu , Extra Sipario e Gran Galà delle arti sceniche, per un totale di ottantasei spettacoli , un vero e proprio viaggio tra classici intramontabili e produzioni contemporanee, pensate per soddisfare i gusti di ogni spettatore, dagli appassionati del dramma agli amanti della commedia, dai cultori della danza alla musica.

La visione artistica: un omaggio alla Terra e alle radici

Vincenzo Bocciarelli , direttore artistico dei Teatri di Siena, ha illustrato con entusiasmo la visione alla base della nuova stagione: “È con grande emozione e profondo orgoglio che presenta questa stagione dedicata all’elemento Terra : un simbolo universale di trasformazione, stabilità e radici. Abbiamo scelto di ispirarci al mito di Apollo e Dafne, intrecciando classicità e contemporaneità in un cartellone che vuole essere spazio di riflessione e bellezza. Il teatro, in questo senso, diventa luogo fertile per nuove visioni, nuove domande e nuove possibilità. Ringrazio il Sindaco Nicoletta Fabio, l’intera squadra dei Teatri di Siena e, soprattutto, il nostro pubblico, sempre più numeroso e partecipe È grazie a loro se Siena continua a splendere nel panorama teatrale nazionale”.

Il teatro come fulcro di cultura e identità

Anche il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio , ha sottolineato l’importanza del teatro per la città : “Dopo il grande successo dello scorso anno, che ha registrato una partecipazione straordinaria da parte del pubblico, con moltissimi spettacoli sold out, siamo felici di presentare una nuova stagione ancora più ricca e ambiziosa. Il teatro non è solo intrattenimento: è cultura, identità, dialogo. È un luogo dove Siena si racconta e si apre, dove le generazioni si incontrano e crescono. Questa programmazione conferma la nostra volontà di investire con fiducia nel potere trasformativo della cultura. Siamo una città che vive e crea bellezza, anche attraverso il palcoscenico”.

La stagione 2025-2026 si conferma così come un ponte tra memoria e innovazione, tra radici locali e respiro internazionale, tra arte e pensiero. Un percorso che, dopo il record di presenze dell’edizione precedente, punta a rafforzare il ruolo dei Teatri di Siena come fulcro culturale del territorio e punto di riferimento nel panorama nazionale.

PROGRAMMA STAGIONE TEATRALE TEATRI DI SIENA 2025-2026

Direzione artistica: Vincenzo Bocciarelli

La nuova stagione dei Teatri di Siena si articola in quattro distinti calendari – Sipario Rosso, Sipario Blu, Extra Sipario e Gran Galà delle arti sceniche – per un totale di ottantasei spettacoli. La programmazione, ricca e diversificata, spazia dai grandi classici alle nuove produzioni, con la partecipazione di rinomati artisti.

Sipario Rosso

Ottobre 2025

· 24-25-26 ottobre 2025 – Magnifica Presenza

Autore: Ferzan Ozpetek

Attori: Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli

· 31 ottobre/1-2 novembre 2025 – Indovina chi viene a cena

Autore: William Arthur Rose

Attori: Cesare Bocci, Vittoria Belvedere

Novembre 2025

· 7-8-9 novembre 2025 – Pazza

Autore: Tom Topor

Attori: Vanessa Gravina

· 21-22-23 novembre 2025 – Scandalo

Autore: Ivan Cotroneo

Attori: Anna Valle, Gianmarco Saurino

·28-29-30 novembre 2025 – Crisi di Nervi

Autore: Anton Čechov

Attori: Maddalena Crippa, Carlo Bellamio, Alessandro Sampaoli, Gianluigi Fogacci, Alessandro Averone

Dicembre 2025

· 5-6-7 dicembre 2025 – Il birraio di Preston

Autore: Andrea Camilleri

Attori: Edoardo Siravo, Mimmo Mignemi, Federica De Benedittis

·12-13-14 dicembre 2025 – Lo Schiaccianoci

Attori: Balletto di Roma

Gennaio 2026

· 9-10-11 gennaio 2026 – La Vedova Scaltra

Autore: Carlo Goldoni

Attori: Caterina Murino, Sergio Muniz, Giulio Corso

· 16-17-18 gennaio 2026 – Alice nel paese delle meraviglie

Attori: Compagnia delle Formiche, Benedetta Boschi, Sara Spagna, Simone Marzola, Claudia Naldoni, Lapo Braschi, Antonio Lanza, Matteo Ostuni, Simone Fisti, Giorgio Lumia, Asia Bartolozzi, Bianca Sabatini, Giulia Paoletti, Ginevra Quacquarini, Ballerine della M.D.T.

· 23-24-25 gennaio 2026 – Malinconico-moderatamente felice

Autore: Diego De Silva

Attori: Massimiliano Gallo, Biagio Musella, Diego D’Elia, Greta Esposito, Manuel Mazia

· 30-31 gennaio/1 febbraio 2026 – Lungo viaggio verso la notte

Autore: Eugene O’Neill

Attori: Gabriele Lavia, Federica Di Martino

Febbraio 2026

· 6-7-8 febbraio 2026 – Tenente Colombo

Autore: William Link, Richard Levinson

Attori: Gianluca Ramazzotti, Pietro Bontempo, Samuela Sardo, Sara Ricci, partecipazione di Nino Salerno

· 13-14-15 febbraio 2026 – Gli Innamorati

Autore: Carlo Goldoni

Attori: Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordano, Maria Lauriа, Lorenzo Carpiinelli, Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo

· 20-21-22 febbraio 2026 – Moby Dick

Autore: Herman Melville

Attori: Tommaso Cardarelli, Nicolò Giacalone, Pap Yeri Samb, Filippo Rusconi, Moreno Pio Mondì, Giuliano Bruzzese, Marco Delle Fratte

Marzo 2026

· 13-14-15 marzo 2026 – Minchia signor tenente

Autore: Antonio Grosso

Attori: Antonio Grosso, Natale Russo, Antonello Pascale, Rocco Piciulo, Francesco Nannarelli, Francesco Sigillino, Francesco Stella, Alessia D’Anna, Gaspare Di Stefano, Gioele Rotini, Adriano Aiello

· 20-21-22 marzo 2026 – Non si sa come

Autore: Luigi Pirandello

Attori: Franco Branciaroli, Alessandro Albertin, Valentina Violo

· 27-28-29 marzo 2026 – Il Misantropo

Autore: Molière

Attori: Fausto Cabra, Matteo Delespaul, Pietro De Pascalis, Angelo Di Genio, Filippo Lai, Francesco Maisetti, Marina Occhionero, Guglielmo Poggi, Emilia Scarpati Fanetti, Andrea Soffiantini, Maria Luisa Zaltron, con la partecipazione di Corrado d’Elia

Aprile 2026

· 10-11-12 aprile 2026 – People, place & things

Autore: Duncan MacMillan

Regia di Pierfrancesco Favino

· 17-18-19 aprile 2026 – Astor, un secolo di tango

Attori: Balletto di Roma, Vincenzo Bocciarelli, Mario Stefano Pietrodarchi (bandoneón e fisarmonica)

· 28-29-30 aprile 2026 – Titoli di testa

Attori: Francesca Reggiani

Sipario Blu

Novembre 2025

· 4 novembre 2025 – Ti amo o qualcosa del genere

Autore: Diego Ruiz

Attori: Milena Micone, Tiziana Foschi, Diego Ruiz, Samuel Peron

· 27 novembre 2025 – Il piccolo principe in arte Totò

Autore: Antonio Grosso

Attori: Antonio Grosso, Antonello Pascale

Gennaio 2026

· 20 gennaio 2026 – Sissi l’Imperatrice

Autore: Roberto Cavosi

Attori: Federica Luna Vincenti, Milutin Dapcevic, Ira Nohemi Fronten, Claudia A. Marsicano, Miana Merisi

Marzo 2026

· 4 marzo 2026 – Le fuggitive

Autore: Palmade e Duthuron

Attori: Paola Quattrini, Gaia De Laurentiis

· 8 marzo 2026 – Donne informate sui fatti

Autore: Carlo Fruttero

Attori: Paola Benocci

· 17 marzo 2026 – Persone naturali e strafottenti

Attori: Marisa Laurito

· 25 marzo 2026 – Il magnifico Senese

Autore: Altero Borghi

Attori: Altero Borghi

Extra Sipario

Ottobre 2025

· 14-15 ottobre 2025 – La Novella del Boccaccio

Autore: Amat

Novembre 2025

· 17 novembre 2025 – Edipo a Colono

Autore: Università La Sapienza di Roma

Febbraio 2026

· 19 febbraio 2026 – Ero un bullo

Autore: Fondazione Aida

Marzo 2026

· 5 marzo 2026 – Tabarro

Autore: Amat

· 11 marzo 2026 – La Madrina

Autore: Motus

Aprile 2026

· 23 aprile 2026 – Amletone

Autore: Topi Dalmata

Gran Galà delle arti sceniche

Ottobre 2025

· 19 ottobre 2025 – Penziere e musica

Attori: Giancarlo Giannini, Marco Zurzolo Quartet

· 29 ottobre 2025 – Fragile Incanto

Attori: Adarte

Dicembre 2025

· 20-21 dicembre 2025 – Notte Incantata Siena

· 30 dicembre 2025 – Omaggio a Nureyev

· 1 gennaio 2026 – Concerto Capodanno

Gennaio 2026

· 4 gennaio 2026 – Fire of Georgia

Attori: Royal National Ballet of Georgia