Torgiano: SCHUMANN VISIONARIO

Torgiano – Sabato 6 settembre concerto SCHUMANN VISIONARIO – 1

L’evento è all’interno del programma della Sagra Musicale Umbra

(Cittadino e Provincia) Torgiano 3 Settembre ‘25 – È dedicata ai “Visionari” l’80ª edizione della Sagra Musicale Umbra che torna dal 5 al 20 settembre in Umbria.

Sabato 6 settembre alle ore 18 a Torgiano nella chiesa S. Croce si terrà il concerto SCHUMANN VISIONARIO – 1 con YUKI SERINO al violino e MARTIN NÖBAUER al pianoforte.

La Sagra Musicale Umbra da anni è il punto di riferimento per gli amanti della musica classica, la Sagra è uno dei festival più antichi e longevi d’Italia. Promossa dalla Fondazione Perugia Musica Classica, la manifestazione si svolge a Perugia coinvolgendo alcune tra le città più suggestive della regione: da Torgiano a San Gemini e poi Montefalco, Foligno e Scheggino.

