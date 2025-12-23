Roma, rinascono i giardini del Quirinale

AMBIENTE: RINASCONO I GIARDINI DEL QUIRINALE. RIQUALIFICATE LE DUE AREE VERDI, RIPRISTINATE LE FONTANE E IL LAGHETTO INTERNO

Gualtieri: “Grazie alla professionalità del nostro ufficio giardini riconsegniamo al pubblico due gioielli storici nel centro della città”

Roma, 23 dicembre 2025 – Gli storici giardini Carlo Alberto e Sant’Andrea al Quirinale sono stati restituiti alla città dopo i lavori di riqualificazione effettuati dal Dipartimento Tutela Ambientale. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e la Vicepresidente del Municipio I Alessandra Sermoneta.

All’interno del Giardino Carlo Alberto sono state messe a dimora 2 palme da datteri, che incorniciano la statua di Re Carlo Alberto, nel rispetto del disegno originale del 1889, a cui si aggiungono i lavori di pulizia delle aiuole da piante ed erbe infestanti e la potatura del Glicine, della Magnolia Grandiflora e del Laurus Nobilis. Torna protagonista anche il laghetto che, dopo circa 10 anni, è tornato funzionante e da oggi arricchito di 90 Osmanthus lungo la bordatura.

Nel contiguo giardino di Sant’Andrea è stata effettuata la pulizia della cisterna da 10.000 lt e il ripristino del quadro elettrico e della centralina per irrigazione, con sostituzione degli irrigatori. La componente vegetazionale è stata completamente rigenerata con il reimpianto di 30 Laurus nobilis, la messa a dimora di 4 palme e 5 Melograni da fiore e infine la posa in opera di n. 500 mq di prato. Anche nel secondo giardino ritornano i giochi d’acqua, grazie al ripristino della fontana.

“Questi meravigliosi giardini erano abbandonati da anni. Oggi sono stati riqualificati completamente e tornano a essere dei veri propri gioielli così come li pensò il giardiniere della Real Casa Giuseppe Roda alla fine dell’800. Da oggi tornano nella piena fruizione del pubblico e offriranno, anche grazie al ripristino delle fontane e del laghetto, un luogo bellissimo accogliente e fresco nel centro della città. Un doveroso ringraziamento va all’assessora Alfonsi, al I Municipio e in particolare all’Ufficio Giardini che con le sue professionalità interne ha riqualificato in modo straordinario queste due splendide e storiche aree verdi”, ha commentato il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

“I cittadini da oggi si riappropriano di due giardini storici riqualificati, curati e nutriti di nuove essenze verdi. Nel tempo del clima mutato, questi alberi e queste siepi, gli arbusti e le fontane non sono più solo bellezza, ma sono vita, resilienza e rifugi climatici nelle estati torride e sono al tempo stessi luoghi di socialità dove costruire reti di comunità. Il rafforzamento dell’infrastruttura verde deve proseguire nelle strade, per accompagnare i percorsi e deve intrecciarsi con aree depavimentate e naturalizzate. Proprio con questi obiettivi, abbiamo avviato il grande lavoro del Piano del Verde e della Natura, un percorso che mira ad azioni concrete, immediate e reali per mitigare le temperature, preservare la biodiversità in città e tessere un reticolo che avvolga la città in una rete verde” dichiara Sabrina Alfonsi.

