COMUNICATO STAMPA

“Nello il pennarello” arriva all’Aou Senese: il dono di Kreedici ai piccoli pazienti

Marko Fuoco, clown di corsia, regala il suo catalogo al policlinico Santa Maria alle Scotte

Nel 2012 era iniziata la sua attività di clown in corsia all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, con i Nasienasi Vip Siena, poi il trasferimento negli anni successivi in Emilia Romagna senza però interrompere il bellissimo legame instaurato negli anni con Siena. Marko Fuoco, alias “Kreedici”, ha donato all’Aou Senese “Nello il pennarello”, un catalogo nato dopo un’esperienza di missione umanitaria in cui ha avuto modo di conoscere dei bambini che non avevano mai visto i colori. Lo stupore nei loro occhi ha ispirato Kreedici, che ha maturato l’idea di realizzare questo albo illustrato, con la speranza che molti piccoli pazienti riescano a vedere le sfumature dei vari colori ed aprirsi verso l’altro. Ad accogliere Kreedici il direttore del Dipartimento della Donna e dei bambini e della Pediatria Salvatore Grosso. Il catalogo sarà a disposizione di tutti i piccoli pazienti dell’ospedale nella Biblioteca del Dipartimento della Donna e dei bambini situata al piano -1 del lotto 4.

in allegato la foto della consegna

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