Teatro Massimo. Capodanno tra grandi stelle e giovani talenti

Dai concerti della Sala Grande alle repliche di “Opera Nica”

Palermo, 30 dicembre 2025. Il Teatro Massimo di Palermo si prepara a dare il benvenuto al 2026 con un calendario di appuntamenti che vede protagonisti i grandi solisti internazionali e l’energia delle formazioni giovanili. L’1 gennaio sarà interamente dedicato alla tradizione dei concerti augurali in Sala Grande. L’apertura della nuova stagione musicale è affidata, alle ore 11:00, al concerto “The sound of tomorrow – New Year’s Celebration”. Sul podio il Maestro Michele De Luca guiderà un organico imponente composto dalla Kids e dalla Youth Orchestra, dalle soliste della Cantoria e dal Coro di voci bianche diretto dai Maestri Salvatore Punturo e Giuseppe Ricotta. Assistente musicale Vincenzo Alioto. Il concerto vedrà inoltre la partecipazione straordinaria dei solisti dell’Accademia lirica diretta da Pietro Ballo. Il programma riserverà grande spazio al repertorio viennese senza trascurare i grandi titoli della tradizione italiana e francese, come La bohème di Puccini e Carmen di Bizet, per una messa in scena corale capace di coniugare innovazione e memoria storica.

Alle ore 18:30 a dare il benvenuto al nuovo anno sarà il tradizionale Concerto di Capodanno, che impegnerà l’Orchestra diretta da Lorenzo Passerini, bacchetta tra le più brillanti della scena internazionale e il Coro del Teatro Massimo diretto dal Maestro Salvatore Punturo. Ad impreziosire la serata saranno le voci del soprano Federica Guida, artista palermitana ormai acclamata nei più prestigiosi teatri del mondo, che subentra all’indisposta Juliana Grigoryan; Artista palermitana ormai acclamata nei più prestigiosi teatri del mondo, la Guida è affiancata dal tenore Galeano Salas, solista di punta della Bayerische Staatsoper, già applaudito nei più grandi ruoli del repertorio romantico e recentemente al Teatro Massimo come Nemorino nell’Elisir d’amore. Il programma offre alcune tra le pagine più amate di Verdi (La forza del destino, Nabucco, Rigoletto), Puccini (La Bohème, Manon Lescaut), Donizetti e Ponchielli, per culminare nei ritmi festosi e nelle atmosfere viennesi di Johann Strauss e nella celebre Marcia di Radetzky.

Accanto ai concerti sinfonici in Sala Grande, il programma festivo dedica ampio spazio alle formazioni giovanili con “Opera Nica – L’elisir d’amore”, che prosegue con successo nel Foyer. Nato dalla collaborazione tra il Teatro Massimo e il Teatro Ditirammu, lo spettacolo è un format teatrale e musicale ideato per avvicinare i più giovani al mondo della lirica. Ne sono protagonisti i bambini e i ragazzi della Massimo Toys Orchestra e del Ditirammu Lab con la direzione musicale del Maestro Michele De Luca e la regia di Elisa Parrinello, che cura anche la drammaturgia e i movimenti scenici con la collaborazione di Carlo Di Vita. Dopo il debutto del 28 dicembre, lo spettacolo prosegue il suo ciclo di repliche con due appuntamenti nel nuovo anno: il 3 gennaio alle ore 16:30 e il 4 gennaio alle ore 18:00. Attraverso un linguaggio coinvolgente, l’opera viene proposta in una versione ridotta che unisce la sensibilità contemporanea alla tradizione dei cantastorie siciliani. La narrazione fonde l’arte del cunto e delle danze popolari a testi e musiche liberamente ispirati alla partitura originale, grazie agli arrangiamenti di Antonio Guido Vella Adamo, creando un ponte creativo tra la cultura folk e la musica colta.

I biglietti per il Concerto di Capodanno delle ore 11:00 variano da 16 a 35 euro, mentre per l’appuntamento delle 18:30 i costi vanno da 40 a 110 euro. Per le repliche di “Opera Nica”, il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 12 euro per il ridotto.

