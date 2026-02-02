‘Dopotutto… Balliamo’: il 22 marzo a Palermo una commedia tra danza, ironia e rinascita con Raimondo Todaro e la sig.ra Santina.

Debutterà il 15 febbraio al Teatro Metropolitan di Catania, e poi in replica il 21 febbraio al Teatro Annibale di Francia di Messina e il 22 marzo al Teatro Al Massimo di Palermo, ‘Dopotutto… Balliamo’, la commedia teatrale che unisce comicità, emozione e danza in un racconto sorprendente e profondamente umano. Protagonista sul palco l’inedita e affiatatissima coppia formata da Raimondo Todaro e Carmelo Caccamo, nei panni dell’irresistibile signora Santina. Lo spettacolo è prodotto da INPUT e dalla D9 produzioni. Quella tra Todaro e Santina non è una coppia nata a tavolino, ma il risultato di un incontro artistico cresciuto nel tempo: da un’idea iniziale pensata per una singola esibizione televisiva, il sodalizio si è trasformato in un percorso condiviso fatto di balli, gag e complicità, fino a diventare uno spettacolo teatrale vero e proprio. Una commedia scritta a più mani, da Carmelo Caccamo e Rossella Rapisarda, con una drammaturgia strutturata, una scenografia curata e una forte componente coreografica, capace di sorprendere e divertire il pubblico.

Al centro della scena c’è Santina, una donna ultra settantenne, esuberante e ironica, che sceglie di non arrendersi al tempo, al dolore o alle convenzioni. Attraverso la danza decide di darsi una nuova possibilità, di continuare a vivere, di aprirsi persino all’amore. Accanto a lei Raimondo, maestro di danza rigoroso e sensibile, segnato dalla stanchezza emotiva e dalla paura di rimettersi in gioco. Il loro incontro dà vita a un rapporto tenero, buffo e autentico, fatto di inciampi, imbarazzi e verità. Una storia che parla di rinascita, di rivincita personale, di possibilità che non hanno età. In ‘Dopotutto… Balliamo’ la danza diventa metafora potente: non perfezione, ma movimento; non tecnica, ma libertà. “La danza, nel caso della signora Santina – spiega Raimondo Todaro – rappresenta la rinascita, la volontà non chiudersi in casa o di pensare che sia impossibile. Perché magari si può pensare che una signora di 70 anni con qualche chilo in più non lo possa fare. Non è vero”. Una parodia che, passo dopo passo, si trasforma in stupore e verità, capace di strappare sorrisi e, allo stesso tempo, di far riflettere. Il pubblico assiste a una commedia leggera ma sincera, in cui molti possono riconoscersi, perché racconta la forza di volontà, la fiducia in sé stessi e il coraggio di provarci ancora. “E’ sicuramente uno spettacolo comico, leggero – sottolinea Carmelo Caccamo – Però in alcuni momenti tocca dei tasti in cui chiunque si può riconoscere. La riflessione più importante qui, secondo me, è che con la forza di volontà tutto è possibile”.

Accanto ai protagonisti, arricchiscono la scena Sebastiano Tinè, nel ruolo di Filippo, fisioterapista brillante e ambiguo, e Iridiana Petrone, nei panni di Sofia, ballerina passionale e ferita, dando vita a un intreccio vivace fatto di gelosie, scontri generazionali ed equivoci. Il risultato è uno spettacolo dal ritmo serrato, estremamente divertente, che regala al pubblico due ore di leggerezza autentica, capace di far dimenticare, anche solo per un momento, le preoccupazioni quotidiane. Una commedia ‘vera’, come la definiscono i protagonisti, che fa ridere, emoziona e lascia un messaggio di speranza e fiducia a tutti. I biglietti sono disponibili sul circuito TicketOne.