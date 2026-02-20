Teatro Biondo Palermo in scena ” La Tempesta”

La Tempesta

di William Shakespeare

traduzione Agostino Lombardo

adattamento e regia Alfredo Arias

con Graziano Piazza

e in o.a. Federico Fiorenza, Fabrizio Indagati, Franco Mirabella, Marcello Montalto, Luigi Nicotra, Lorenzo Parrotto, Alessandro Romano,

Rita Fuoco Salonia, Rosaria Salvatico

e con Guia Jelo nel ruolo di Ariel

scene Giovanni Licheri e Alida Cappellini

costumi Daniele Gelsi

luci Gaetano La Mela

produzione Teatro Stabile di Catania / Marche Teatro / Tieffe Teatro / TPE

Teatro Piemonte Europa

in collaborazione con Estate Teatrale Veronese

Dal 24 febbraio al 1° marzo il Teatro Biondo accoglie La Tempesta di William Shakespeare, in una nuova, affascinante regia di Alfredo Arias. Protagonista è Graziano Piazza, che interpreta un Prospero intenso, magnetico, profondamente umano.

Considerata una delle opere più complesse e simboliche di Shakespeare, La Tempesta intreccia magia e politica, vendetta e misericordia, potere e redenzione. Prospero, legittimo duca di Milano, tradito dal fratello Antonio con la complicità del re di Napoli, vive in esilio su un’isola insieme alla figlia Miranda.

Dopo dodici anni, decide di evocare una tempesta che condurrà i suoi nemici proprio sulle sue coste.

Ma ciò che segue non è soltanto un regolamento di conti. È una raffinata orchestrazione teatrale: Prospero diventa regista e demiurgo, guida invisibile di intrighi, smascheramenti e rivelazioni. Accanto a lui Ariel, interpretata da Guia Jelo – lo spirito dell’aria – e una compagnia di interpreti di grande esperienza danno vita a un racconto che attraversa le ombre dell’animo umano per approdare alla luce del perdono.

Alfredo Arias torna a quest’opera che ha segnato la sua carriera internazionale, costruendo un’isola-palcoscenico sospesa tra realtà e sogno. Scene, luci e costumi contribuiscono a creare un universo scenico elegante e suggestivo, capace di coinvolgere lo spettatore in modo immersivo e contemporaneo.

Un viaggio senza tempo tra magia, musica e parola che continua a interrogare il nostro presente.