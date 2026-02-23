MEDICINA

Venezia, bimba di 12 anni affetta da malaria

Una bambina di 12 anni è stata trasferita dall’ospedale di Chioggia (Venezia) a quello di Padova per un sospetto caso di malaria. La bambina, residente a Chioggia, è arrivata all’ospedale della Navicella dopo che, per alcuni giorni, da poco rientrata con la famiglia da un soggiorno in Africa, lamentava febbre alta.

I pediatri di Chioggia hanno prontamente diagnosticato la malaria e avviato la terapia specifica ma, per la criticità del quadro clinico, con gli specialisti dell’Azienda ospedaliera universitaria di Padova hanno concordato il suo trasferimento, avvenuto nella serata di sabato.

