Delegazione Usa in volo verso Islamabad. Trump: “Accordo sarà firmato domani”

Teheran smentisce: “Colloqui? Non siamo ottimisti”. Attaccate imbarcazioni Usa dopo sequestro nave. Prezzi petrolio in forte rialzo per escalation guerra﻿.

Il blitz arriva mentre si avvicina la scadenza del cessate il fuoco e complica ulteriormente i tentativi diplomatici già fragili. Una delegazione Usa guidata dal vice presidente Jd Vance si sta dirigendo a Islamabad, in Pakistan. E secondo il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, “domani sera” sarà firmato l’accordo con l’Iran. “Tutti i punti sono stati ormai negoziati”, ha rivelato la giornalista di Fox News, Maria Bartiromo, spiegando di aver parlato con il capo della Casa Bianca. “Tuttavia se non firmeranno l’accordo, gli Stati Uniti faranno saltare in aria in Iran tutte le centrali elettriche e molto altro”, ha aggiunto. Da parte sua il governo iraniano non ha ancora chiarito se parteciperà a un nuovo round di negoziati con gli Usa. “Non siamo affatto ottimisti, ma realistii”, ha detto l ministero degli Esteri di Teheran.