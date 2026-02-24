Mattarella all’inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Corte conti
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla Cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2026 della Corte dei conti. L’evento si è svolto a Roma, nell’Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, alla presenza delle più alte cariche istituzionali.
I lavori sono stati aperti da Guido Carlino, Presidente della Corte dei conti, che ha svolto la relazione sull’attività condotta dall’Istituto nel 2025.
Sono seguiti gli interventi di Pio Silvestri, Procuratore generale della Corte dei conti, e di Francesco Greco, Presidente del Consiglio Nazionale Forense.
Al termine, il Presidente Carlino ha dichiarato aperto l’Anno giudiziario della Corte.
Roma, 24/02/2026 (II mandato)