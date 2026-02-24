Sound Sensation in scena a Siena: scienza, musica e talento superano le barriere della sordità

Il 28 febbraio il Teatro dei Rozzi celebra il talento di artisti con impianto cocleare. Il cantautore Alberto Bertoli presenta una serata unica, in cui la musica diventa testimonianza di rinascita

Sabato 28 febbraio alle 18:30 il Teatro dei Rozzi di Siena ospita “Sound Sensation – Scienza e Musica”, un evento musicale unico, che vede protagonisti artisti con impianto cocleare che hanno superato le barriere della sordità, tornando non solo a sentire, ma a creare musica di altissimo livello.

L’evento è organizzato da Associazione Nazionale Sordi Onlus APS e Fondazione Akusia ETS, e il patrocinio del Comune di Siena, dell’Università di Siena, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, dell’Accademia dei Rozzi e della Società Italiana di Audiologia e Foniatria (S.I.A.F.).

Nato nel 2022 da un’idea di MED-EL, azienda austriaca leader nelle soluzioni impiantabili per l’udito, che fornirà supporto tecnologico rendendo l’evento pienamente inclusivo grazie ai sottotitoli e alla tecnologia Wi-Fi, Sound Sensation arriva a Siena, per celebrare risultati importanti a pochi giorni dalla Giornata Mondiale dell’Impianto Cocleare (25 febbraio) e dalla Giornata Mondiale dell’Udito (3 marzo).

Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (AOU Senese) nel 2024 è stata introdotta, per la prima volta in Italia, una tecnica pioneristica chirurgica, basata su una procedura robotica otologica di precisione. Oggi l’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, punto di riferimento per la ricerca e l’innovazione e tra i primi centri italiani per l’implantologia cocleare, conta 32 interventi con questa metodologia. Il professor Marco Mandalà, Direttore dell’UOC Otorinolaringoiatria spiega: «La chirurgia robotica otologica di precisione consente un inserimento più delicato dell’impianto, favorendo la preservazione delle strutture uditive naturali. Ciò rende l’intervento meno traumatico e può offrire al paziente un udito più naturale e performante. Inoltre, apre nuove possibilità di cura anche per le sordità monolaterali e parziali, con approcci che migliorano la qualità della vita dei pazienti».

La sordità è un’emergenza sanitaria globale, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) coinvolge oltre 1,5 miliardi di persone nel mondo e 7 milioni in Italia. L’OMS promuove politiche di inclusione attraverso prevenzione, diagnosi precoce e accesso alle cure, che nei casi più gravi prevedono l’impianto cocleare, un dispositivo che consente la trasmissione del suono al cervello, sostituendo la funzione della coclea.

Provenienti da diversi paesi, tutti gli artisti sono portatori di impianto cocleare: al pianoforte Antoanela Isaiu, Claudia Mangione e Andrea Gerardo Grimaldi; al clarinetto Michela Gavilli accompagnata dalla Banda “Rossini” di Lucignano; il tenore Jonas Pietersteiner, la cantautrice Marialaura Sansone, e ancora la band di MED-EL, “Nice 2 hear u”, che riunisce i talenti dell’azienda.

A condurre la serata sarà Alberto Bertoli, logopedista e cantautore che dichiara: «Durante Sound Sensation musica e arte si trasformano in testimonianza di coraggio e rinascita. Gli artisti che si esibiranno sono accomunati non solo dall’alta qualità delle loro esecuzioni, ma soprattutto dalla capacità di aver superato le difficoltà che l’ipoacusia ha messo loro di fronte».

Sul palco anche Marck Art, artista siciliano di fama internazionale, sordo dalla nascita che ha ricevuto l’impianto cocleare nel 2025 dal professor Mandalà. La sua storia dimostra che la sordità profonda non è più un confine invalicabile: grazie alla tecnologia si può tornare a sentire la vita.



