Promosso dalla Fondazione “Per il Tuo Cuore” con il patrocino e il contributo del Comune di Siena

“Truck Tour Banca del Cuore 2026”, torna la prevenzione cardiovascolare

Tre giorni di screening gratuiti in piazza Amendola

Dopo il successo delle edizioni precedenti, torna a Siena il “Truck Tour – Banca del Cuore 2026”, promosso dalla Fondazione “Per il Tuo Cuore” Hcf Onlus con il patrocinio e il contributo del Comune di Siena. Tre giorni di prevenzione cardiovascolare, in un toor che toccherà ventotto città italiane entro maggio 2026.

Il progetto farà tappa a Siena con il posizionamento del “Jumbo Truck” in piazza Giovanni Amendola. Il mezzo sarà aperto al pubblico nelle giornate di sabato 7, domenica 8 e lunedì 9 marzo (dalle ore 9 alle ore 19), offrendo ai cittadini la possibilità di accedere gratuitamente a screening cardiologici completi, esami elettrocardiografici, screening metabolici e alla consegna della “BancomHeart”, la card personale che consente l’accesso al proprio storico sanitario cardiologico. Saranno presto rese note le informazioni utili alla partecipazione.

L’iniziativa dall’alto valore sanitario e sociale, che nel 2025 ha registrato una partecipazione significativa (più di trecento screening cardiologici), rientra in una campagna nazionale itinerante di prevenzione delle malattie cardiovascolari, sostenuta dall’Istituto Superiore di Sanità e insignita della medaglia al merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“Un progetto di alto valore, – sottolinea l’assessore alla sanità del Comune di Siena, Giuseppe Giordano –, che coinvolge Siena in questa campagna nazionale di prevenzione. I cittadini avranno la possibilità di effettuare controlli gratuiti per valutare il proprio stato di salute. La lotta alla ipercolesterolemia, alle malattie cardiovascolari e per la riduzione delle morti cardiache improvvise e delle disabilità da cardio-embolismo cerebrale è fondamentale per il miglioramento della qualità della vita. Un’iniziativa che rientra nell’attività di prevenzione che è fra le priorità dell’assessorato alla sanità, con il prezioso e competente supporto della presidente della Commissione comunale Servizi sociali e sanitari: la promozione della salute e alla educazione sanitaria sono compiti precipui dell’amministrazione comunale che ingloba questa iniziativa di prevenzione”.

“Torna a Siena il Truck Tour-Banca del Cuore 2025-2026 – sottolinea Francesca Cesareo, presidente della Commissione comunale Servizi sociali e sanitari – dopo il successo dello scorso anno, a dimostrazione dell’apprezzamento per questa iniziativa che rappresenta per i cittadini una preziosa opportunità di sottoporsi a uno screening cardiologico completo per diventare consapevoli del proprio rischio cardiovascolare, adottare stili di vita più sani e proteggere il loro cuore e il loro futuro. Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la prima causa di morte a livello globale e nel nostro paese, con oltre venti milioni di decessi ogni anno nel mondo, ma è possibile ridurre drasticamente il rischio attraverso la diagnosi precoce e agendo sui fattori modificabili. Ringrazio anche quest’anno l’assessore Giuseppe Giordano che ha accolto e supportato nuovamente questo progetto comprendendone appieno l’importanza per la salute pubblica. Ringrazio anche tutta la Giunta comunale e non ultimo la Commissione comunale Servizi Sanitari e Sociali che presiedo. Mi preme ringraziare anche l’associazione Cardiotrapiantati Italiani (Acti) di Siena per il loro rinnovato supporto e per il grande impegno e sensibilità che ogni giorno mette a disposizione dei pazienti e dei loro familiari. Un grande ringraziamento va naturalmente a tutti i cardiologi Anmco del nostro ospedale diretti dalla professoressa Serafina Valente, ai cardiologi Anmco degli altri ospedali toscani, ai medici specializzandi in cardiologia e medicina dello sport e agli infermieri della cardiologia che si sono messi a disposizione per il progetto prestando la loro opera per questi tre giorni intensi di lavoro sul campo, in maniera volontaria e gratuita oltre al lavoro che svolgono quotidianamente rendendo per questo ancor più prezioso il loro contributo”.

Sarà possibile prenotare lo lo screening di prevenzione cardiovascolare collegandosi al sito web www.bancadelcuore.it o scarticando l’app Banca del Cuore da Apple Store o Google Play per individuare giorno e fascia oraria preferita tra quelle ancora disponibili. Laddove le prenotazioni fossero già esaurite sarà comunque possibile accedere senza prenotazione, dalle ore 9 alle ore 19, in ordine di arrivo e nel numero massimo consentito dai tempi di apertura, recandosi direttamente al Truck e attendendo il proprio turno.

La Fondazione “Per il tuo cuore”, nel 2015, ha lanciato il progetto di prevenzione cardiovascolare “Banca del cuore”, iniziativa unica al mondo che, per la riconosciuta qualità innovativa per la salute pubblica, ha ricevuto il sostegno dell’Istituto Superiore di Sanità ed è stato insignito della prestigiosa medaglia al merito della Presidenza del Consiglio dei Ministri “per l’alto valore scientifico, assistenziale e sociale”.