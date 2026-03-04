DONNE – Nella scuola alta la disparità di genere, sono le meno pagate della PA: Anief consegna Memoria sul decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970 su trasparenza retributiva e rafforzamento della parità di retribuzione

“Nel giorno dedicato dal Parlamento alla ricorrenza degli 80 anni dal primo voto delle donne, il sindacato Anief denuncia la disparità di genere, a partire da quella delle donne che lavorano nella scuola: sono titolate, rispettose del ruolo, svolgono un ruolo fondamentale per i giovani e la società tutta, ma alla resa dei conti risultano le meno pagate dell’amministrazione pubblica”. Lo dichiara Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, a commento della ricorrenza sulle prime votazioni delle donne in Italia, e delle osservazioni formulate dal giovane sindacato autonomo, anche attraverso una Memoria che vuole essere una richiesta di miglioramento dello “Schema di decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva e il rafforzamento del principio di parità di retribuzione tra uomini e donne”.

