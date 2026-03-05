Medici Senza Frontiere

MEDIO ORIENTE: COSA STA ACCADENDO

La guerra in Medio Oriente sta terrorizzando milioni di persone. Mentre scrivo i bombardamenti continuano e il numero delle vittime è in aumento.

Le nostre colleghe e i nostri colleghi in Iran sono al sicuro.

Prima del 28 febbraio, gestivamo tre progetti nel Paese, fornendo assistenza sanitaria alle persone emarginate, assistenza ostetrica, screening e trattamento delle malattie infettive e sostegno alla salute mentale.

Sebbene i raid aerei e i bombardamenti abbiano interrotto le comunicazioni e complicato le operazioni, siamo riusciti a portare avanti alcune attività. Siamo pronti a sostenere le strutture sanitarie locali nell’affrontare le conseguenze del conflitto.

In Libano sono decine di migliaia gli sfollati a seguito di ordini di evacuazione che coinvolgono intere zone del Paese.

A Saida abbiamo allestito una clinica mobile per fornire cure mediche e di primo soccorso psicologico nei rifugi che hanno già superato la loro capacità ricettiva. Distribuiamo acqua potabile nei rifugi di Beirut e stiamo valutando altri bisogni nella capitale, a Rashaya e in altre località, per potenziare le attività delle cliniche mobili e aumentare gli aiuti.

Anche a Gaza e in Cisgiordania continuiamo a curare le persone e lo facciamo grazie al nostro Fondo Emergenze che ci consente di essere pronti quando serve, ovunque serva.

Donando al Fondo Emergenze doni assistenza medica salvavita alle persone coinvolte in emergenze in tutto il mondo.

Quando c’è una crisi, il tuo aiuto è lì.

Grazie per esserci.

Laura Perrotta, Direttrice Raccolta Fondi di Medici Senza Frontiere

Un abbraccio,

Laura Perrotta

Direttrice Raccolta Fondi

Medici Senza Frontiere