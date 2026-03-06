Mattarella apre i Giochi Paralimpici Invernali Milano



Mattarella dichiara aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 che si è svolta all’Arena di Verona.

Mattarella è stato accolto dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis, dal Presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e dal Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons.

La cerimonia, aperta dall’esecuzione dell’Inno Nazionale, cantato da Mimì Caruso, e dall’alzabandiera da parte dei Corazzieri in Gran gala, è proseguita con la sfilata degli atleti partecipanti e con gli interventi dei Presidenti Malagò e Parsons.

Il Presidente Mattarella ha, quindi, dichiarato ufficialmente aperti i Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

In chiusura, l’alzabandiera paralimpico eseguito dalla Protezione Civile, l’Inno Paralimpico, i giuramenti degli atleti, dei giudici di gara e del personale tecnico.

La cerimonia è terminata con l’arrivo della Fiamma Paralimpica e l’accensione dei bracieri di Milano e di Cortina.

Verona, 06/03/2026 (II mandato)