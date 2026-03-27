L’Automobile Club Catania al lavoro per la 49ª Catania-Etna: appuntamento il 9 e 10 maggio.

L’Automobile Club Catania è al lavoro per l’organizzazione della 49ª edizione della Catania-Etna, la storica cronoscalata automobilistica in programma il 9 e 10 maggio prossimi, tra gli appuntamenti più attesi del panorama motoristico regionale e nazionale. La macchina organizzativa si è messa in moto con largo anticipo, avviando il confronto con gli enti locali coinvolti e attivando tutte le procedure necessarie per garantire anche quest’anno un evento all’altezza della tradizione. L’obiettivo è quello di confermare e, se possibile, superare i risultati della scorsa edizione, che ha registrato grande partecipazione di piloti, pubblico e addetti ai lavori. Nelle prossime settimane saranno aperte le iscrizioni, dando ufficialmente il via al conto alla rovescia verso la competizione. La gara sarà valida come prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e del Campionato Siciliano Velocità in Salita, confermando il ruolo centrale della Catania-Etna nel calendario sportivo nazionale.

Il percorso, lungo circa 7,5 chilometri, si snoda lungo le pendici dell’Etna, su un tracciato tecnico e spettacolare che negli anni ha scritto pagine importanti della storia dell’automobilismo sportivo, mettendo alla prova alcuni tra i migliori interpreti della specialità. Anche per questa edizione sarà disputato il Memorial Ing. Eugenio Guglielmino, giunto alla seconda edizione, momento particolarmente sentito che rende omaggio a una figura di riferimento per il mondo dell’automobilismo e per il territorio. La manifestazione si conferma così evento di primo piano nel calendario nazionale, capace di unire sport, passione e promozione del territorio, valorizzando uno scenario unico come quello dell’Etna e richiamando ogni anno appassionati, curiosi e operatori del settore. “La Catania-Etna rappresenta una tradizione prestigiosa per il nostro territorio e per l’intero movimento automobilistico – dichiara il presidente dell’Automobile Club Catania, Maurizio Magnano San Lio – Stiamo lavorando con grande impegno insieme alle istituzioni per offrire anche quest’anno una manifestazione di alto livello, in grado di coniugare sicurezza, spettacolo e promozione del territorio. L’obiettivo è consolidare il successo delle ultime edizioni e continuare a far crescere una gara che è parte della nostra storia e che ogni anno richiama piloti e appassionati da tutta Italia”.

U.S. Maria Bella