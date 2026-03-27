contro l’impunità e l’inazione

Ribellarsi è giusto!

per difendere la legalità e il diritto internazionale

Ribellarsi è giusto! Per difendere la nostra dignità e la nostra umanità. Per resistere a chi ci vuole silenziosi e complici. Per offrire a tutti la possibilità di cambiare strada.

Per questo, domani 28 marzo, parteciperemo alla manifestazione nazionale contro tutte le guerre e la corsa al riarmo “No Kings – Together” in programma a Roma e in contemporanea a Londra e negli Stati Uniti.

Ribellarsi è giusto e necessario. In modo pacifico e nonviolento. Contro il sadismo politico che continua ad ammazzare e seviziare, torturare e perseguitare milioni di esseri umani, nell’impunità e nell’inazione della grande parte dei responsabili della politica internazionale.

Ribellarsi è giusto per fermare lo stragismo che ci sta trascinando in una folle terza guerra mondiale.

Ribellarsi è giusto per non dimenticare Gaza, simbolo di tutte le crudeltà che continuano ad essere inflitte nel corpo sofferente della famiglia umana di cui ci sentiamo parte.

Ribellarsi è giusto per difendere la legalità e il diritto internazionale, sola alternativa al caos mondiale. Con la stessa consapevolezza dei 14 milioni di italiani che nei giorni scorsi hanno respinto l’attacco alla legalità costituzionale.

Diranno che partecipare ad una manifestazione per la pace non serve a nulla. Fino al giorno in cui, all’improvviso, nascerà una umanità nuova e non avremo più ragione di piangere per gli orrori che abbiamo visto.

Flavio Lotti, Presidente Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Marco Mascia, Presidente Centro Diritti Umani “Antonio Papisca” – Università di Padova

Perugia, Padova 27 marzo 2026

Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace

Via della viola 1 (06122) Perugia – Tel. 335.1401733

email adesioni@perlapace.it – www.perlapace.it – www.perugiassisi.org

Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”