Siena Immunoterapia Oncologica: “Musica in corsia”

Secondo concerto per i pazienti dell’Immunoterapia Oncologica: al pianoforte Marta Ricciardi e Barbara Luzi del Conservatorio di Siena Rinaldo Franci

Prosegue il progetto di welfare culturale “Musica in corsia”, che l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha organizzato in sinergia con il Conservatorio di Siena Rinaldo Franci, Istituto di Alta Formazione Musicale, per i pazienti dell’Immunoterapia Oncologica, diretta dal professor Michele Maio. Dopo il primo concerto tenuto da Federica Pasquarelli, nella sala d’attesa del reparto situata al lotto 1 piano -3 si sono esibite al pianoforte Marta Ricciardi con “Giugno” da Le Stagioni” e “Dumka” di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, e Barbara Luzi con “Claire de Lune” di Claude Debussy e con la “Pastorale” di Ludwig van Beethoven, per concludere a quattro mani con “La bella addormentata” di Tchaikovsky. Al concerto, oltre i pazienti e i loro familiari, affiancati dall’associazione Aquattromani, hanno assistito il professor Michele Maio, direttore del Dipartimento Oncologico e dell’Immunoterapia Oncologica, la dottoressa Angela Iacovelli, coordinatrice infermieristica del reparto, insieme ai professionisti e professioniste del Centro di Immuno-Oncologia dell’Aou Senese.