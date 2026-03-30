Creazione e caratterizzazione dell’espressione genica di due nuove linee cellulari mammarie ovine: risultati preliminari.
Mariana Ianello Giassetti , Camilla Mota Mendes , Flavia Regina Oliveira de Barros , Mayra Elena Ortiz D’Avila Assumpcao , José Antonio Visintin
Biologia della riproduzione , Volume 85, Numero Suppl_1, 1 luglio 2011, Pagina 350,
Vimentina
Creazione e caratterizzazione dell’espressione genica di due nuove linee cellulari mammarie ovine: risultati preliminari.
Mariana Ianello Giassetti e altri
in Biologia della Riproduzione
Bi
Biologia della riproduzione , Volume 85, Numero Suppl_1, 1 luglio 2011, Pagina 350, https://doi.org/10.1093/biolreprod/85.s1.350
Pubblicato: 1° luglio 2011
… lattoglobulina. Le due linee cellulari in coltura sono risultate positive alla colorazione della vimentina , ma solo NDL è risultata positiva alla citocheratina. Ricerca finanziata da FAPESP (2008/56138-2) e CNPq. (poster) …
Astratto
Alcune modificazioni post-traduzionali sono necessarie per la produzione di proteine biofarmaceutiche con una buona azione specifica e un’elevata attività biologica. Queste modificazioni si ottengono solo mediante bioreattori basati su cellule eucariotiche come le cellule mammarie. I bioreattori in vitro, con questo tipo di cellule, sono stati utilizzati per una produzione efficace e strategica di proteine ricombinanti biologicamente attive. Per questo motivo, la creazione di una nuova linea di cellule mammarie con elevata espressione di proteine del latte è un lavoro essenziale. Gli obiettivi principali di questo studio erano confrontare due metodi, enzimatico e non enzimatico, per stabilire una coltura di cellule mammarie ovine e verificarne l’espressione genica di proteine del latte come beta-lattoglobulina, alfa-caseina, beta-caseina e kappa-caseina con diversi trattamenti: LOS (siero ovino in lattazione) o FBS (siero fetale bovino) aggiunti al terreno di coltura, in presenza o assenza di Matrigel. In questo modo, è stato condotto uno studio in vitro e sono state stabilite due linee cellulari, digerite (DL) e non digerite (NDL), di cellule mammarie ovine fino al passaggio 12 (P12). Nella linea DL è stato osservato un solo tipo cellulare positivo alla colorazione con vimentina. Questa linea cellulare esprimeva i geni della beta-lattoglobulina e della beta-caseina con il trattamento con FBS e senza Matrigel. L’espressione genica era inferiore (P=0,001) rispetto alla linea NDL nelle stesse condizioni di coltura. Successivamente, la linea NDL esprimeva i geni della beta-lattoglobulina, della beta-caseina e della kappa-caseina quando trattata con FBS senza Matrigel. Il trattamento con LOS nel mezzo di coltura aumentava l’espressione genica della beta-lattoglobulina per entrambe le linee cellulari. La curva di crescita è stata determinata con entrambe le linee cellulari al passaggio P12 con trattamento con FBS o LOS. Per le cellule NDL, il tipo di terreno di coltura ha influenzato la velocità di crescita cellulare, che è risultata massima con il trattamento con FBS (P<0,05). Tuttavia, il terreno di coltura non ha influenzato la velocità di crescita delle cellule LD (P>0,05) e non è stata osservata alcuna differenza nelle cellule NDL trattate con LOS (P>0,05). Le cellule NDL sono risultate positive alla colorazione con vimentina e citocheratina. In conclusione, la coltura in vitro di cellule NDL e DL è stata stabilita fino al giorno P12 con espressione di proteine del latte e il trattamento con LOS ha aumentato l’espressione di beta-lattoglobulina. Le colture di entrambe le linee cellulari sono risultate positive alla colorazione con vimentina, ma solo le cellule NDL sono risultate positive alla citocheratina. Ricerca finanziata da FAPESP (2008/56138-2) e CNPq.
(poster)
Immagine
Microscopia ottica dell’apoptosi delle cellule di Sertoli. (A–C) Gruppo di controllo. (D–F) AR. …
Microscopia ottica dell’apoptosi delle cellule di Sertoli. (A–C) Gruppo di controllo. (D–F) AR. …Ottieni l’accesso Freccia
in Biologia della riproduzione > Proliferazione, apoptosi e numero di cellule di Sertoli nel criceto siriano durante la riattivazione dopo l’esposizione a un fotoperiodo breve
Pubblicato: 17 ottobre 2019
La Figura 2 è stata contrastata con ematossilina e F con rosso nucleare. (C e F) Sovrapposizione delle due immagini precedenti in cui le cellule sono state osservate essere TUNEL+/ Vimentina + (punta di freccia), il che conferma la morte di Sc per apoptosi nell’epitelio seminifero durante la recrudescenza e nei gruppi di controllo. (A–F) Barre di riquadro 20 μm
Articolo di rivista
SP639 INFIAMMAZIONE E INFILTRAZIONE DI MACROFAGI NEL TRAPIANTO RENALE Gratuito
Iara Dasilva e altri
in Nefrologia Dialisi Trapianto
Nefrologia Dialisi Trapianto , Volume 31, Numero suppl_1, Maggio 2016, Pagina i308, https://doi.org/10.1093/ndt/gfw177.10
Pubblicato: 14 maggio 2016
… biopsie effettuate a 4 mesi da pazienti con CD hanno mostrato una diminuzione dell’infiammazione e un aumento dell’espressione di proteine profibrotiche, come collagene, CD163, vimentina , CD206, fibronectina e α-SMA. Inoltre, i marcatori dei macrofagi M2 sono correlati alla funzione renale a lungo termine. L’espressione di CD163 a 4 mesi è correlata alla MDRD…
Estrarre
Articolo di rivista
Coesistenza di xantoma normolipepico diffuso e amiloidosi in un paziente con gammopatia monoclonaleOttieni l’accesso Freccia
GF BUEZO e altri
nella rivista britannica di dermatologia
British Journal of Dermatology , Volume 135, Numero 3, 1 settembre 1996, Pagine 460–462, https://doi.org/10.1046/j.1365-2133.1996.d01-1022.x
Pubblicato: 1 settembre 1996
… with S-100, HAM 56. CD68, Vimentina. MAC 387, CD 34 and factor XIII showed the following results: S-100-, HAM 5 + + + . CD68+, Vimentina-K-K-K, MAC 3 8 7 – . CD 3 4 – and factor x m – . Discussion Lesions of diffuse plane normolipaemic xanthomatosis (DPNX) may appear on any part of the body…
Abstract
Journal Article
Proliferation, apoptosis, and number of Sertoli cells in the Syrian hamster during recrudescence after exposure to short photoperiodGet access Freccia
Jesús Martínez-Hernández and others
in Biology of Reproduction
Biology of Reproduction, Volume 102, Issue 3, March 2020, Pages 588–597, https://doi.org/10.1093/biolre/ioz198
Published: 17 October 2019
… was contrasted with hematoxylin and F with nuclear red. (C and F) Superposition of the two previous images where cells were observed to be TUNEL+/Vimentina+ (arrowhead), which confirms the death of Sc by apoptosis in the seminiferous epithelium during recrudescence and in Control groups. (A–F) Inset bars 20 μm…
Abstract
Journal Article
Merkel cell carcinoma: extended lymphadenectomy and reconstruction with biosynthetic prosthesis Open Access
Enrico Coppola Bottazzi and others
in Journal of Surgical Case Reports
Journal of Surgical Case Reports, Volume 2018, Issue 5, May 2018, rjy098, https://doi.org/10.1093/jscr/rjy098
Published: 15 May 2018
… activity and apoptotic index. Immunohistochemical study was positive for Citokeratina (CK) 20, CKpan, CD56, chromogranin, sinaptofisine, CD44, neurofilaments (dot-like, partial) and Pax5 (weak and partial) and negative for Vimentina, S100, CK7, CD117, CD99, TdT and thyroid transcription factor 1 (TTF1…
Abstract
Journal Article
Prognostic impact of tumour-infiltrating lymphocytes and cancer-associated fibroblasts in patients with pancreatic adenocarcinoma of the body and tail undergoing resectionGet access Freccia
T Delayre and others
in BJS
BJS, Volume 107, Issue 6, May 2020, Pages 720–733, https://doi.org/10.1002/bjs.11434
Published: 21 January 2020
…. Métodos Utilizando microarray para el análisis de muestras de tejido obtenidas tras la resección de cáncer de páncreas del lado izquierdo, se realizó inmunohistoquímica de linfocitos infiltrantes de tumor (CD45, CD3, CD4, FoxP3 y CD8), fibroblastos asociados al cáncer (vimentina y actina del músculo liso…
Abstracts
Supplementary data
Journal Article
Immunohistochemical expression of podocyte markers in the variants of focal segmental glomerulosclerosisGet access Freccia
Leonardo Testagrossa and others
in Nephrology Dialysis Transplantation
Nephrology Dialysis Transplantation, Volume 28, Issue 1, January 2013, Pages 91–98, https://doi.org/10.1093/ndt/gfs325
Published: 01 August 2012
… (18.6%) NOS = 22 (52.4%) NOS = 11 (26.2%) NOS = 9 (21.4%) TIP = 10 (55.6%) TIP = 7 (38.9%) TIP = 1 (5.6%) PHI = 3 (42.9%) PHI = 2 (28.6%) PHI = 2 (28.6%) CEL = 1 (25.0%) CEL = 3 (75.0%) CEL = 0 (0%) Vimentina COL = 35 (81.4%) COL = 5 (11.6%) COL = 3 (7.0%) NOS = 34 (81.0…
Abstract
Journal Article
Rapid Diversification of South American Tuco-Tucos (Ctenomys; Rodentia, Ctenomyidae): Contrasting Mitochondrial and Nuclear Intron SequencesGet access Freccia
Aníbal H. Castillo and others
in Journal of Mammalogy
Journal of Mammalogy, Volume 86, Issue 1, 15 February 2005, Pages 170–179, https://doi.org/10.1644/1545-1542(2005)086<0170:RDOSAT>2.0.CO;2
Published: 15 February 2005
… roedores histricognatos sudamericanos. Con frecuencia se los menciona como un ejemplo de especiación explosiva. Se utilizó el cuarto intrón del gen de la rodopsina (567 pb) y secuencias parciales del segundo intrón del gen de la vimentina (403 pb) para examinar las relaciones filogenéticas entre 20…
Abstract
Journal Article
Prenatal and lactation nicotine exposure affects Sertoli cell and gonadotropin levels in rats Free
C C Paccola and S M Miraglia
in Reproduction
Reproduction, Volume 151, Issue 2, 1 February 2016, Pages 117–133, https://doi.org/10.1530/REP-15-0135
Published: 01 February 2016
Abstract
Journal Article
Role of angiogenesis in adenomyosis-associated abnormal uterine bleeding and subfertility: a systematic review Open Access
Marissa J Harmsen and others
in Human Reproduction Update
Human Reproduction Update, Volume 25, Issue 5, September-October 2019, Pages 647–671, https://doi.org/10.1093/humupd/dmz024
Published: 02 September 2019
… Proliferative and secretory 6 months IHC, IF and western blot TGF-β1a – – CD41a – Vimentina – E-cadherina – ↓↓↓ VEGFa – CD31a – α-SMAa – Zhihong et al., 2016…
Abstract
Supplementary data
Journal Article
Meeting AbstractsGet access Freccia
in Biology of Reproduction
Biologia della riproduzione , Volume 85, Numero Suppl_2, Dicembre 2011, Pagine 58–237, https://doi.org/10.1093/biolreprod/85.s2.58
Pubblicato: 1° luglio 2011
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Pubblicato: 1° luglio 2011
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Alcune modificazioni post-traduzionali sono necessarie per la produzione di proteine biofarmaceutiche con una buona azione specifica e un’elevata attività biologica. Queste modificazioni si ottengono solo mediante bioreattori basati su cellule eucariotiche come le cellule mammarie. I bioreattori in vitro, con questo tipo di cellule, sono stati utilizzati per una produzione efficace e strategica di proteine ricombinanti biologicamente attive. Per questo motivo, la creazione di una nuova linea di cellule mammarie con elevata espressione di proteine del latte è un lavoro essenziale. Gli obiettivi principali di questo studio erano confrontare due metodi, enzimatico e non enzimatico, per stabilire una coltura di cellule mammarie ovine e verificarne l’espressione genica di proteine del latte come beta-lattoglobulina, alfa-caseina, beta-caseina e kappa-caseina con diversi trattamenti: LOS (siero ovino in lattazione) o FBS (siero fetale bovino) aggiunti al terreno di coltura, in presenza o assenza di Matrigel. In questo modo, è stato condotto uno studio in vitro e sono state stabilite due linee cellulari, digerite (DL) e non digerite (NDL), di cellule mammarie ovine fino al passaggio 12 (P12). Nella linea DL è stato osservato un solo tipo cellulare positivo alla colorazione con vimentina. Questa linea cellulare esprimeva i geni della beta-lattoglobulina e della beta-caseina con il trattamento con FBS e senza Matrigel. L’espressione genica era inferiore (P=0,001) rispetto alla linea NDL nelle stesse condizioni di coltura. Successivamente, la linea NDL esprimeva i geni della beta-lattoglobulina, della beta-caseina e della kappa-caseina quando trattata con FBS senza Matrigel. Il trattamento con LOS nel mezzo di coltura aumentava l’espressione genica della beta-lattoglobulina per entrambe le linee cellulari. La curva di crescita è stata determinata con entrambe le linee cellulari al passaggio P12 con trattamento con FBS o LOS. Per le cellule NDL, il tipo di terreno di coltura ha influenzato la velocità di crescita cellulare, che è risultata massima con il trattamento con FBS (P<0,05). Tuttavia, il terreno di coltura non ha influenzato la velocità di crescita delle cellule LD (P>0,05) e non è stata osservata alcuna differenza nelle cellule NDL trattate con LOS (P>0,05). Le cellule NDL sono risultate positive alla colorazione con vimentina e citocheratina. In conclusione, la coltura in vitro di cellule NDL e DL è stata stabilita fino al giorno P12 con espressione di proteine del latte e il trattamento con LOS ha aumentato l’espressione di beta-lattoglobulina. Le colture di entrambe le linee cellulari sono risultate positive alla colorazione con vimentina, ma solo le cellule NDL sono risultate positive alla citocheratina. Ricerca finanziata da FAPESP (2008/56138-2) e CNPq.
(poster)
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Secondo quanto emerso, la vimentina svolge un ruolo molto più articolato rispetto a quanto si pensasse in passato. Tradizionalmente considerata una proteina strutturale, è parte del cosiddetto citoscheletro cellulare e conferisce stabilità e forma alle cellule.
Tuttavia, nei tumori (in particolare nel carcinoma gastrico e in quello mammario) la sua sovrapproduzione sembra favorire la capacità delle cellule di muoversi e invadere altri tessuti.
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Questo comportamento è strettamente legato a un processo biologico noto come transizione epitelio-mesenchimale, attraverso il quale le cellule tumorali acquisiscono caratteristiche più mobili e invasive. La vimentina è infatti uno dei principali marcatori di questa trasformazione, già ampiamente studiata da testate scientifiche internazionali come Nature e Science.