Umbria: Legge sulla cultura e l’impresa creativa

Legge sulla cultura e l’impresa creativa: domani 31 marzo a Perugia riparte la consultazione pubblica per l’atto di indirizzo triennale

(aun) – Perugia 30 marzo 2026 – Nella consapevolezza che solo attraverso un ascolto strutturato sia possibile costruire politiche culturali solide e lungimiranti, la Regione Umbria si apre al confronto con operatori, istituzioni e stakeholder del settore attraverso una giornata di consultazione pubblica sulla nuova legge per la cultura e l’impresa creativa: domani 31 marzo, a partire dalle ore 14, presso l’Auditorium di San Francesco al Prato a Perugia si terrà un incontro fortemente voluto dal vicepresidente della Regione Umbria con delega alla Cultura, Tommaso Bori, per definire l’atto di indirizzo triennale che darà gambe alla legge approvata dalla Giunta regionale e ora al vaglio dell’Assemblea legislativa.

Sotto il coordinamento della professoressa Alessandra Valastro dell’Università degli Studi di Perugia, la giornata rappresenterà un passaggio operativo fondamentale per delineare il quadro conoscitivo, le priorità strategiche e i criteri dei futuri bandi regionali attraverso uno spazio di confronto aperto e partecipato. Grazie a gruppi di lavoro e sessioni di dialogo l’evento mira infatti, a far emergere in modo trasparente i bisogni del comparto e le possibili sinergie con le politiche locali, garantendo che le future scelte amministrative siano pienamente aderenti alle sfide della produzione culturale e dell’innovazione creativa nel territorio.

Red/ig

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