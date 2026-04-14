Il Papa tra gli anziani di Annaba: il cuore di Dio è con gli umili, non con i prepotenti

Leone XIV visita la Casa di accoglienza “Ma Maison” gestita dalle Piccole Sorelle dei Poveri, dedite da anni alla cura dei più fragili, inclusi i musulmani. Tra gli ospiti, anche l’arcivescovo emerito di Algeri Desfarges. “Vedere una casa come questa – afferma il Pontefice – fa pensare: allora c’è speranza! Perché il cuore di Dio è straziato per le guerre, le violenze e le ingiustizie”

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