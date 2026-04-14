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Il presidente Michele de Pascale ha incontrato in Regione l’Ambasciatrice d’Australia in Italia Julianne Cowley

Marina PellitteriBy Nessun commento2 Mins Read

Relazioni internazionali. Il presidente Michele de Pascale ha incontrato in Regione l’Ambasciatrice d’Australia in Italia Julianne Cowley
Al centro del confronto il rafforzamento delle relazioni economiche e istituzionali, le opportunità legate al nuovo accordo di libero scambio tra Unione europea e Australia e le prospettive di collaborazione per il sistema produttivo emiliano-romagnolo nei settori dell’innovazione, della ricerca, dell’energia e dell’agroalimentare

Bologna – Rafforzare le relazioni con un partner strategico come l’Australia e accompagnare il sistema produttivo emiliano-romagnolo nell’apertura di nuove prospettive su un mercato avanzato e ad alto potere d’acquisto. Questi i temi al centro dell’incontro che si è svolto oggi in Regione tra il presidente, Michele de Pascale, e l’Ambasciatrice d’Australia in Italia, Julianne Cowley.

Nel corso del confronto sono stati affrontati i principali ambiti di interesse comune, a partire dagli investimenti australiani già presenti sul territorio regionale, in particolare nel settore energetico, e dalle possibilità di sviluppo di nuove partnership industriali e tecnologiche, anche in relazione alle filiere legate alla transizione energetica e alle materie prime critiche.

Particolare attenzione è stata dedicata al nuovo accordo commerciale tra Unione europea e Australia, i cui negoziati si sono conclusi nel marzo 2026, che punta a una progressiva liberalizzazione degli scambi, con la riduzione dei dazi e delle barriere non tariffarie. Un’intesa rispetto alla quale la Regione guarda alle opportunità di rafforzamento della presenza delle imprese emiliano-romagnole, in particolare nei comparti manifatturieri e agroalimentari, e di apertura verso mercati extraeuropei, con un’attenzione specifica alle piccole e medie imprese.

Tra i temi al centro dell’incontro anche la collaborazione in ambito di ricerca e innovazione, alla luce dell’avvio dei negoziati per l’associazione dell’Australia al programma Horizon Europe, con possibili sinergie nei settori delle tecnologie avanzate, dell’energia e delle filiere industriali strategiche.

Annalisa Dall’Oca

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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