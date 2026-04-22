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Mattarella riceve una delegazione della Fondazione Francesca Rava
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto al Quirinale una delegazione della Fondazione Francesca Rava, guidata dalla Presidente Mariavittoria Rava.
Nel corso dell’incontro è stato consegnato al Presidente Mattarella il libro “Ti cercherò per sempre” di Claudio Guerrini, in occasione del 25° anniversario della Fondazione.
Il Presidente Sergio Mattarella incontra Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava
Palazzo del Quirinale, 22/04/2026 Il Presidente Sergio Mattarella incontra Mariavittoria Rava, Presidente della Fondazione Francesca Rava
Roma, 22/04/2026 (II mandato)