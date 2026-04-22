Guerra in Medio Oriente: una nave portacontainer è stata colpita da un attacco iraniano al largo delle coste dell’Oman, l’esercito di Teheran afferma di aver applicato il “diritto marittimo”.

L’agenzia britannica per la sicurezza marittima UKMTO, che ha segnalato gli spari, afferma che l’equipaggio è “sano e salvo”. Il paese di origine della nave portacontainer non è stato ancora specificato.

Iran-Usa, negoziati in stallo. Trump: “Sono al collasso finanziario con Hormuz chiuso” – Diretta

Il presidente Usa, dopo aver esteso il cessate il fuoco ormai arrivato alla scadenza, parla di una Repubblica islamica con un “disperato bisogno di denaro”

Murales anti Usa e anti Israele in Iran – (Afp)

Murales anti Usa e anti Israele in Iran – (Afp)

22 aprile 2026 | 08.02

Redazione Adnkronos

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Negoziati in stallo tra Iran e Usa dopo che Teheran ha disertato il secondo round di colloqui programmato a Islamabad, in Pakistan. Mentre il presidente Usa ha esteso il cessate il fuoco, ormai arrivato alla scadenza.

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“L’Iran è al collasso a livello finanziario! Vogliono lo Stretto di Hormuz immediatamente aperto”, ha scritto oggi mercoledì 22 aprile Donald Trump in un post su Truth, parlando di una Repubblica islamica con un “disperato bisogno di denaro” che “perde 500 milioni di dollari al giorno”. Il tycoon ha aggiunto di aver ordinato alle forze Usa di “continuare il blocco” navale, “restare pronte” a tutto, nonostante la proroga del cessate il fuoco secondo le ultime notizie.

4 minuti fa

Media: raid drone sulla Bekaa in Libano, un morto e due feriti

In un raid di un drone è rimasta uccisa una persona nella regione della Bekaa, in Libano. Altre due sono rimaste ferite. Lo riporta l’agenzia libanese Nna, secondo cui l’operazione è avvenuta all’alba alla periferia di al-Jabur. Il raid viene attribuito a Israele.

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11 minuti fa

Ukmto: “Fuoco Pasdaran contro nave cargo al largo dell’Oman”

I Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani, sono accusati di aver aperto il fuoco contro una nave portacontainer al largo dell’Oman. La Uk Maritime Traffic Organization (Ukmto) riferisce di aver avuto una segnalazione di un “incidente a 15 miglia nautiche a nordest dell’Oman” e precisa che dalle notizie ricevute la portacontainer è stata avvicinata da una unità dei Pasdaran, che ha “aperto il fuoco contro la nave”. Segnalati “gravi danni al ponte” della nave, mentre non ci sarebbero state conseguenze per l’equipaggio.

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23 minuti fa

Trump: “Iran vuole Hormuz aperto per poter fare 500 milioni di dollari al giorno”

In un altro post su Truth ha scritto che l’Iran vuole lo Stretto di Hormuz “aperto in modo da poter fare 500 milioni di dollari al giorno”. “Dicono di volerlo chiuso solo perché l’ho bloccato completamente (chiuso!), quindi vogliono semplicemente ‘salvare la faccia’”, ha incalzato. “Quattro giorni fa, persone mi hanno detto: ‘L’Iran vuole aprire immediatamente lo Stretto’ – ha proseguito nel messaggio – Ma se lo facessimo, non potrebbe mai esserci un Accordo con l’Iran, a meno che non decidessimo di far saltare il resto del loro Paese, leader compresi!”.

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35 minuti fa

Trump: “Iran al collasso finanziario, vuole Hormuz aperto ma così accordo impossibile”

“L’Iran è al collasso a livello finanziario! Vogliono lo Stretto di Hormuz immediatamente aperto”. Donald Trump ha scritto così in un post su Truth, parlando di una Repubblica islamica con un “disperato bisogno di denaro” che “perde 500 milioni di dollari al giorno”. “Militari e poliziotti si lamentano di non ricevere le paghe. SOS!!!”, ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti nel messaggio, dopo che ieri sera ha annunciato – sempre via social – che alla luce della “grave frammentazione del governo dell’Iran” e su “richiesta del felmaresciallo Asim Munir e del premier Shehbaz Sharif del Pakistan ci è stato domandato di sospendere il nostro attacco all’Iran fin quando i loro leader e rappresentanti non si presenteranno con una proposta unitaria”. Il tycoon ha aggiunto di aver ordinato alle forze Usa di “continuare il blocco” navale, “restare pronte” a tutto, nonostante la proroga del cessate il fuoco.

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50 minuti fa

Iran-Usa, negoziati saltano e Trump estende la tregua: “Aspetto proposta di Teheran”

Donald Trump estende la tregua con l’Iran, la guerra non ricomincia, almeno per ora, anche se i negoziati non ripartono. Il presidente degli Stati Uniti annuncia la proroga del cessate il fuoco, ormai arrivato alla scadenza, mentre la Repubblica Islamica diserta il secondo round di colloqui programmato a Islamabad, in Pakistan. Le distanze tra Washington e Teheran restano ampie, complice soprattutto il blocco navale imposto dagli Usa nello Stretto di Hormuz e mantenuto da Trump.

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In un altro post su Truth Trump ha scritto che l’Iran vuole lo Stretto di Hormuz “aperto in modo da poter fare 500 milioni di dollari al giorno”. “Dicono di volerlo chiuso solo perché l’ho bloccato completamente (chiuso!), quindi vogliono semplicemente ‘salvare la faccia’”, ha incalzato. “Quattro giorni fa, persone mi hanno detto: ‘L’Iran vuole aprire immediatamente lo Stretto’ – ha proseguito nel messaggio – Ma se lo facessimo, non potrebbe mai esserci un accordo con l’Iran, a meno che non decidessimo di far saltare il resto del loro Paese, leader compresi!”.

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