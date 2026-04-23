“FABULAZIONI” DEBUTTA A MONTEPULCIANO:

È LO SPETTACOLO MUSICALE SULLE FIABE POPOLARI

La performance è ideata e realizzata dall’ensemble Archi henziani

L’appuntamento è domenica 26 aprile, alle 17.30, presso gli Ex Macelli

MONTEPULCIANO – Tre favole, nove musicisti, un viaggio di racconti che attraversano l’Italia. Domenica 26 aprile alle ore 17.30, debutta presso gli Ex Macelli di Montepulciano “FabulAzioni – Come suonano le fiabe popolari”, spettacolo ideato e interpretato dall’ensemble Archi Henziani. I musicisti si fanno anche narratori per accompagnare il pubblico in un percorso ispirato a tre fiabe della tradizione popolare italiana, lungo un ideale itinerario che va dal Nord al Centro fino al Sud del Paese. Tra interventi comici e momenti di suspense, lo spettacolo alterna interventi narrativi e esecuzioni musicali, costruendo una drammaturgia sonora capace di valorizzare le pagine fiabesche grazie al linguaggio della musica.

Il programma musicale annovera brani di diversa natura, tra cui i temi delle celebri colonne sonore de Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini e di Nuovo Cinema Paradiso, così come le composizioni di autori quali Grieg, Corelli e Wilson. Il tessuto sonoro sottolinea quindi le atmosfere delle storie, definendo le differenti emozioni dei momenti narrativi. Uno spettacolo in forma di concerto, in cui la dimensione musicale scandisce la costruzione del racconto, offrendo al pubblico un’esperienza di ascolto accessibile e coinvolgente.

A guidare la narrazione si alternano quindi parola e suono, come spiegano gli Archi henziani: “Saremo musicisti, saremo narratori e anche un po’ attori; per noi la tradizione popolare è molto importante e davvero preziosa, per mantenerla in vita vogliamo continuare a raccontarla e tenerla in vita.”

Gli Archi henziani sono Ginevra Gambacciani, Sofia Scroppo, Miran Giorgini, Ana Hoxha, Emiliano Marrocchi (violini), Luca Cubattoli (viola), Demetra Micheli, Giovanna Gambacciani, Sara Cipriani (violoncelli).

“FabulAzioni” s’inserisce nel progetto “Sostenere l’orizzonte”, promosso da Straligut Teatro, con il sostegno di Con i Bambini e Fondazione Monte dei Paschi di Siena: di un ampio programma quadriennale di orientamento alla vita destinato alle bambine e ai bambini del territorio provinciale senese.