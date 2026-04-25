COMUNICATO STAMPA

25 APRILE, GUALTIERI: “SPARI FATTO GRAVE. SIA FATTA PIENA LUCE”

Roma, 25 aprile 2026 – “È gravissimo l’episodio che ha coinvolto due persone rimaste ferite da colpi di pistola ad aria compressa mentre si accingevano a celebrare la Festa della Liberazione del 25 aprile. Si tratta di un fatto inquietante, che colpisce una giornata simbolo per i valori democratici del nostro Paese. Mi auguro che venga fatta piena luce al più presto su quanto accaduto e che i responsabili di questo gesto vile e vigliacco siano assicurati alla giustizia”.

Così il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.