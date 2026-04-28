PNRR e formazione, svolta per le AdSP: l’Autorithy della Sicilia occidentale apre l’accesso agli enti con contratti privatistici

Tardino: “Ottenere questo finanziamento significa avviare un importante percorso di rafforzamento delle competenze interne e, al contempo, creare un precedente significativo: l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale è, infatti, la prima AdSP ad accedere a questa opportunità. Si tratta di un risultato rilevante, che rappresenta una leva concreta per sostenere la crescita della blue economy, affrontare le sfide del settore marittimo e generare valore pubblico. Ma è anche un passo avanti sul piano dell’equità, perché consente di non lasciare ingiustamente esclusa una parte importante dei dipendenti della pubblica amministrazione italiana”.

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