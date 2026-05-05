Molti soggetti a rischio negli screening al Mondello Sport Festival

Si tratta di sportivi che, nonostante ciò, non facevano controlli da

tempo

Tobia: “La prevenzione in farmacia è semplice e può salvare vite umane”

Palermo, 5 maggio 2026 – La prevenzione, anche in occasione di attività

sportive, aiuta a scoprire in tempo la presenza di eventuali fattori di

rischio di patologie cardiovascolari anche gravi. Gli screening

effettuati domenica scorsa al “Mondello Sport Festival” da Federfarma

Palermo con Fenagifar e “Farmaciste Insieme”, mediante test rapidi,

hanno coinvolto oltre 250 partecipanti, prevalentemente di età compresa

tra i 45 e i 60 anni e per la maggior parte sportivi abituali.

Tutti soggetti apparentemente in ottima salute. Eppure, dai controlli è

emerso che circa il 60% presentava valori pressori borderline, il 45%

livelli di colesterolo ai limiti e il 37% glicemia borderline.

Un elemento significativo quanto preoccupante, evidenziato dai

questionari compilati durante l’iniziativa, è che molti dei partecipanti

non effettuavano controlli da tempo. Questo dato conferma quanto lo

screening gratuito e facilmente accessibile rappresenti uno strumento

essenziale per avvicinare le persone alla prevenzione e individuare

precocemente possibili fattori di rischio.

“La prevenzione in farmacia – commenta Roberto Tobia, presidente di

Federfarma Palermo – è facile, rapida, accessibile e spesso consente di

salvare vite umane. La gamma di analisi che è possibile effettuare in

farmacia è sempre più ampia e in molte farmacie, soprattutto in quelle

ubicate in aree periferiche, interne o lontane dai presidi sanitari,

sono disponibili anche i servizi di elettrocardiogramma, holter

pressorio, holter cardiaco e consulto in telemedicina con reparti

cardiologici. L’esperienza di domenica scorsa – conclude Tobia – ci dice

che questi controlli rapidi possono essere particolarmente utili anche

per chi, praticando sport in modo frequente, dovrebbe farli abitualmente

e non lo fa, magari per mancanza di tempo. Invece è una sana abitudine

da non trascurare”.