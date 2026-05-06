Maggio in IEO: scopri tutti gli appuntamenti

Nel mese di maggio, l’Istituto promuove un programma di eventi interamente gratuiti dedicati alla salute e alla prevenzione. Incontri pensati per approfondire tematiche cliniche, favorire il confronto tra pazienti e specialisti, e condividere conoscenze utili in modo aperto e partecipato.

11 MAGGIO, ORE 17.00

Diretta Facebook

In occasione del mese dedicato a livello mondiale alla sensibilizzazione sul tumore alla vescica, IEO organizza una diretta social che vedrà il coinvolgimento di chirurghi oncologi, oncologi medici e radioterapisti. Nel corso dell’incontro, gli specialisti saranno a disposizione per rispondere alle domande e offrire aggiornamenti su diagnosi, trattamenti e percorsi di cura relativi a questa patologia.

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13 MAGGIO, ORE 10.00

Istituto Europeo di Oncologia

Un evento dedicato alla valorizzazione del ruolo infermieristico in ambito oncologico, con attività divulgative e momenti di incontro con i professionisti sanitari. L’iniziativa consente ai cittadini di conoscere da vicino le competenze, le tecnologie e il contributo degli infermieri nella cura e nell’assistenza ai pazienti oncologici, favorendo una maggiore consapevolezza del percorso di cura e prevenzione.

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16 MAGGIO, ORE 10.00

Istituto Europeo di Oncologia

Una giornata aperta alla cittadinanza con accesso agli spazi dell’Istituto, incontri con specialisti, attività informative e momenti interattivi. L’evento è finalizzato a diffondere la cultura della prevenzione, promuovere stili di vita salutari e far conoscere ai partecipanti le attività cliniche e di ricerca svolte in Istituto.

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19 MAGGIO, ORE 14.00

Istituto Europeo di Oncologia

Un incontro divulgativo in collaborazione con EUPATI Italia dedicato al ruolo attivo dei pazienti e dei cittadini nella ricerca clinica. L’evento promuove la conoscenza dei processi di sperimentazione, il valore della partecipazione informata e il dialogo tra comunità scientifica e società civile, contribuendo a rafforzare la consapevolezza sui percorsi di cura oncologica.

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20 MAGGIO, ORE 10.30

Teatro Manzoni, Milano

Il primo e unico incontro in Italia dedicato all’ascolto delle donne che stanno vivendo o hanno vissuto l’esperienza di un tumore al seno. Nato oltre 15 anni fa da un’idea del Prof. Umberto Veronesi riunisce oggi oltre 1.000 donne da tutto il Paese per vivere un momento speciale e condividere informazioni, esperienze ed emozioni con gli specialisti IEO, fuori dal perimetro dell’ospedale.

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22 MAGGIO, ORE 10.00

Istituto Europeo di Oncologia

Un evento celebrativo e divulgativo dedicato ai progressi della chirurgia robotica in ambito oncologico. Attraverso interventi di esperti e momenti informativi, l’iniziativa illustra l’evoluzione delle tecnologie, i benefici per i pazienti e il ruolo dell’innovazione nella diagnosi e nel trattamento dei tumori.

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