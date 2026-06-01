Festa della Repubblica, il Presidente Mattarella nei Giardini del Quirinale





Come ogni anno, il 1° giugno si è svolto al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il tradizionale concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano, organizzato nell’ambito delle celebrazioni per l’80° anniversario della Repubblica.

Il concerto, trasmesso in diretta su Rai Uno dal Salone dei Corazzieri, è stato eseguito, per questa occasione, dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, diretta dal Maestro Michele Mariotti, con musiche di Gioacchino Rossini – Ouverture da “L’italiana in Algeri” e “Il barbiere di Siviglia” e Wolfgang Amadeus Mozart – Sinfonia n. 40 in sol minore K550.

L’evento è stato aperto dal discorso del Capo dello Stato.

Oggi, in una realtà internazionale frammentata e complessa, il ruolo della diplomazia, la vostra professionalità, sono ancora più essenziali per la capacità di attingere alle radici dei rapporti tra Paesi, di saper leggere in profondità la realtà nella quale si opera.