Il Presidente Sergio Mattarella all’Altare della Patria Festa della Repubblica: Mattarella celebra l’ottantesimo anniversario della Repubblica italiana

Il messaggio alle Forze Armate

Il Presidente Mattarella ha inviato al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano, un messaggio in occasione dell’80° anniversario della Repubblica.

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L’omaggio al Milite Ignoto

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al monumento del Milite Ignoto all’Altare della Patria a Roma.

Il Presidente Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha passato in rassegna il reparto d’onore schierato a Piazza Venezia, e deposto una corona d’alloro davanti al sacello del Milite Ignoto, in ricordo di tutti i militari e i civili che hanno servito e servono lo Stato con impegno e abnegazione.

Alla cerimonia erano presenti i Presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso.

Il momento è stato celebrato, come da tradizione, dalle note dell’Inno Nazionale e dal sorvolo delle Frecce Tricolori.

La rivista militare

Al termine il Capo dello Stato, a bordo della vettura presidenziale, si sposterà in via dei Fori Imperiali, per assistere alla consueta Rivista militare dalla tribuna presidenziale.

I Volti della Repubblica

A conclusione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, che quest’anno compie Ottant’anni, si svolgerà sulla piazza del Quirinale, alla presenza del Presidente Mattarella, l’evento “I Volti della Repubblica”.

La manifestazione ripercorrerà la storia della Repubblica con la partecipazione di artisti del mondo della musica, danza, teatro e cinema e con i campioni dello sport italiano che si esibiranno sul palco, allestito in una Piazza del Quirinale arricchita per l’occasione dall’illuminazione Tricolore del palazzo sullo sfondo.

La serata sarà trasmessa in diretta da Rai Uno a partire dalle ore 21.00.

Roma, 02/06/2026 (II mandato)