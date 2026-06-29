PREMIO ALLA CARRIERA AI BALLERINI DEL CORPO DI BALLO DELLA FONDAZIONE, ALESSANDRO CASCIOLI E YURIKO NISHIHARA

Palermo, 28.06.2026. Va a due dei talenti di punta del Corpo di ballo del Teatro Massimo, Alessandro Cascioli e Yuriko Nishihara, il Premio alla Carriera assegnato ieri sera nella monumentale Piazza Duomo di Monreale. La consegna è avvenuta nell’ambito della manifestazione Bliss in tour, promossa dal Comune di Monreale con la direzione artistica di Roberto Capone. Un format itinerante che coniuga cultura, cinema e alta moda per celebrare le eccellenze del panorama nazionale. Il Premio ha incoronato il talento dei due ballerini della compagnia diretta da Jean-Sébastien Colau, in una serata che ha visto sul palco anche l’attrice Rori Quattrocchi, l’attore e scrittore Totò Cascio e l’inviato del Corriere della Sera Felice Cavallaro.

Alessandro Cascioli, formatosi alla Scuola del Teatro dell’Opera di Roma e già vincitore del Rieti Danza Festival, fa parte della compagnia del Teatro Massimo dal 2013, dopo aver maturato importanti esperienze internazionali all’Opéra de Bordeaux e al Maggio Musicale Fiorentino. Nel Corpo di ballo del Teatro Massimo ha saputo alternare con successo la cifra interpretativa affrontando ruoli di grande complessità psicologica e tecnica come il protagonista in Nijinski di Goecke e Albrecht in Giselle, a una spiccata sensibilità coreografica, espressa in diverse creazioni firmate per le stagioni estive della Fondazione.

Yuriko Nishihara, nata a Tokyo, formatasi alla celebre École-Atelier Rudra Béjart di Losanna e successivamente perfezionatasi a Madrid, ha legato stabilmente il suo percorso al Teatro Massimo a partire dal 2016. In questi anni è stata interprete principale dei titoli più emblematici del repertorio della Fondazione, dando veste e spessore interpretativo a eroine come Cenerentola di Malandain, Biancaneve, Giselle, fino alla doppia, impegnativa prova nel ruolo di Odette/Odile nel Lago dei cigni con le coreografie di Jean-Sébastien Colau.

Il riconoscimento premia il valore individuale di Cascioli e Nishihara, e riflette la vitalità artistica e la costante crescita tecnica dell’intero ensemble del Corpo di ballo del TeatroMassimo, una delle sole quattro fondazioni liriche in Italia a mantenerne la stabilità.