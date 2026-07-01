Le Rane chiude con successo la sua prima edizione: in Valdichiana il grande salto è riuscito

Si conclude Le Rane, il primo festival di teatro e arti performative di Impluvium. 18 appuntamenti gratuiti e aperti a tutti che hanno visto una grande partecipazione da parte del pubblico, dimostrando come grazie all’arte si può investire e rimanere in provincia, anche da giovani.

Si è conclusa con una partecipazione che ha superato le aspettative la prima edizione de Le Rane, il festival di teatro e arti performative organizzato dall’associazione Impluvium in Valdichiana Senese, tra Torrita di Siena e Trequanda. Tre giorni, diciotto appuntamenti gratuiti tra spettacoli, incontri, letture, danza, musica e momenti di condivisione che hanno trasformato il borgo in uno spazio aperto di incontro, confronto e sperimentazione.

Una risposta che conferma come esista un pubblico curioso, partecipe e desideroso di vivere proposte culturali anche lontano dai grandi centri. Un pubblico composto da persone di tutte le età, ma soprattutto da tanti giovani, arrivati non solo dalla Valdichiana ma anche da altre parti della Toscana e d’Italia, che hanno scelto di condividere un’esperienza costruita intorno al teatro come occasione di relazione, riflessione e comunità.

Le Rane nasceva da una domanda semplice: è possibile fare teatro e arti performative in provincia, rendendole accessibili, creando uno spazio in cui le persone possano riconoscersi e sentirsi parte di qualcosa? La risposta è arrivata proprio dal pubblico, che ha riempito gli appuntamenti del festival, partecipando agli spettacoli, ai talk, ai momenti di confronto e agli eventi diffusi. Impluvium si è così dimostrata capace di creare un festival con un programma che ha parlato a pubblici differenti senza rinunciare alla qualità artistica e alla professionalità.

Accanto agli spettacoli, anche gli appuntamenti del dopofestival, i food truck e i momenti informali hanno contribuito a creare un’atmosfera di incontro che è diventata parte integrante dell’esperienza.

Particolarmente significativa è stata la partecipazione al talk “Provincia Acida” con Matteo Crea e Alessandro Gori, in arte Sgargabonzi, che ha acceso una riflessione condivisa sul valore culturale delle aree interne, sulla necessità di immaginare nuove forme di abitare i territori e sul ruolo dell’arte come strumento di riappropriazione dei luoghi e delle relazioni.

Per l’associazione Impluvium, questa prima edizione rappresenta un punto di partenza più che un traguardo. Il festival ha dimostrato che investire nel teatro, nella cultura e nella provincia non è un gesto nostalgico, ma una scelta concreta per costruire comunità. Ha dimostrato che i giovani ci sono, hanno voglia di incontrarsi, di confrontarsi e di creare, se vengono messi nelle condizioni di farlo. E che proprio l’arte può diventare uno degli strumenti più efficaci per generare appartenenza, nuove reti e nuove possibilità.

Impluvium ringrazia gli artisti, i volontari, i partner, gli sponsor, le istituzioni che hanno creduto nel progetto e tutte le persone che hanno scelto di partecipare, contribuendo con la propria presenza a rendere vivo il festival.

Perché, come suggerisce il nome stesso del festival, ogni cambiamento richiede il coraggio di compiere un salto. E quello di questa prima edizione è stato soltanto il primo.