Trecentomila euro per l’Emiciclo di San Miniato

Capitani e Loré: “Spazi per innalzare la qualità dell’attività didattica”

Con l’approvazione della variazione di bilancio della Regione Toscana è stato inserito lo stanziamento di 300mila euro destinato al completamento dell’ampliamento del fabbricato denominato “Emiciclo”, situato in via Berlinguer, nel quartiere di San Miniato a Siena e sede della scuola primaria.

“Il contributo – afferma il Vicesindaco del Comune di Siena, Michele Capitani – è stato stanziato grazie a un emendamento alla variazione di bilancio promosso dal gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia, su iniziativa del consigliere regionale Enrico Tucci. Le risorse consentiranno di finanziare il secondo stralcio dei lavori di ampliamento del fabbricato, con l’obiettivo di dotare la scuola primaria di spazi più ampi e funzionali, a beneficio della qualità dell’attività didattica. L’amministrazione comunale esprime soddisfazione per l’esito della votazione in Consiglio regionale e ringrazia il gruppo consiliare regionale di Fratelli d’Italia e il consigliere Enrico Tucci per aver sostenuto, attraverso l’emendamento approvato, un intervento strategico per la città di Siena. Il finanziamento regionale si aggiunge all’importante investimento già programmato dal Comune, confermando la volontà condivisa delle istituzioni di proseguire nel percorso di riqualificazione e potenziamento dell’edilizia scolastica cittadina, con particolare attenzione agli spazi dedicati alla formazione delle nuove generazioni”.

“L’investimento – spiega l’assessore all’edilizia scolastica del Comune di Siena, Lorenzo Loré – consentirà di ampliare e riqualificare gli spazi della scuola primaria, rendendoli più funzionali, moderni e adeguati alle esigenze della comunità scolastica: rappresenta dunque un passo concreto verso il miglioramento della qualità dell’offerta educativa, garantendo ambienti più accoglienti, sicuri e idonei a favorire le attività didattiche e la crescita degli alunni, in linea con le esigenze presenti e future del territorio”.

L’intervento complessivo prevede un investimento di un milione di euro ed è articolato in due fasi. Il primo stralcio, del valore di 700 mila euro, sarà realizzato nel corso del 2026 grazie a risorse proprie stanziate dal Comune di Siena. Il secondo stralcio, finanziato con i 300 mila euro stanziati dalla Regione Toscana, sarà invece eseguito nel 2027, consentendo il completamento dell’opera.